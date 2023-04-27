Ускорение синхронизации электросетей с Европой: Эстония примет решение после исследования

В то время как Литва надеется, что тестирование работы электроэнергетической системы страны в автономном режиме, проведенное в прошлую субботу, поможет убедить Латвию и Эстонию быстрее провести синхронизацию с сетями Западной Европы, обе соседние страны заявляют, что ждут результатов исследования технических возможностей, которые планируется завершить в течение месяца.
По словам латвийского оператора AST, хотя литовский тест был одним из самых сложных проведенных до сих пор в энергосистеме стран Балтии тестов, сам по себе он не ускоряет процесс синхронизации.
«В настоящее время операторы сетевых систем стран Балтии совместно с польским оператором (PSE – BNS) проводят исследования по ускоренной синхронизации, которые планируется завершить к концу мая. Они предоставят дополнительную информацию о возможностях ускоренной синхронизации, – сообщили в АСТ в комментарии для BNS. – После завершения этого исследования у министров, ответственных за энергетику, будет больше оснований для обсуждения возможных изменений в плане проекта синхронизации».
Министерство экономики и транспорта Эстонии настаивает на том, что отключение от контролируемой Россией системы БРЭЛЛ является приоритетом для всех стран Балтии, но оно должно быть достигнуто «с минимальным техническим риском». «По договоренности со всеми партнерами возможности и риски ускорения процесса еще оцениваются, ждем первых выводов исследования. В то же время наш оператор системы передачи (Elering – BNS) также рассматривает все возможные сценарии для ускорения процесса», – говорится в ответе министерства BNS.
Эстонский сетевой оператор Elering заявил, что в настоящее время никаких решений относительно более быстрой синхронизации не принято, и ее конечной датой остается 2025 год. «Сегодня мы движемся к цели 2025 года. В то же время вместе с коллегами из Латвии и Литвы мы изучаем возможности ускоренной синхронизации и ее влияние на стабильность системы, адекватность производства и цены на электроэнергию. Она должна быть завершена к лету», – сообщил BNS эстонский оператор Elering.
По словам эстонского министерства, оно поддерживает такое решение, которое обеспечивает энергетическую безопасность, цену для потребителей и максимально быстрый график. «Действующее политическое соглашение между странами Балтии, Польшей и Еврокомиссией, учитывающее эти элементы, предусматривает синхронизацию к концу 2025 года. Каждый дополнительный день до этого срока помогает повысить устойчивость нашей системы и снизить дополнительные расходы для людей», – сообщили BNS в министерстве.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис ранее заявлял, что страны Балтии примут решения об ускорении синхронизации и выходе из постсоветского соглашения БРЭЛЛ после того, как будут получены результаты проводимых в настоящее время исследований технических возможностей - адекватности системы, стабильности и ценообразования после синхронизации. Результаты планируется получить в конце мая. Однако Крейвис надеялся, что проведенный в субботу тест, в ходе которого сеть страны была отключена от подконтрольной России системы ОЭС/ЕЭС на десять часов, станет для Латвии и Эстонии дополнительным аргументом для ускорения синхронизации сети стран Балтии с Западом.