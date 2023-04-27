Ускорение синхронизации электросетей с Европой: Эстония примет решение после исследования

По словам латвийского оператора AST, хотя литовский тест был одним из самых сложных проведенных до сих пор в энергосистеме стран Балтии тестов, сам по себе он не ускоряет процесс синхронизации.

«В настоящее время операторы сетевых систем стран Балтии совместно с польским оператором (PSE – BNS) проводят исследования по ускоренной синхронизации, которые планируется завершить к концу мая. Они предоставят дополнительную информацию о возможностях ускоренной синхронизации, – сообщили в АСТ в комментарии для BNS. – После завершения этого исследования у министров, ответственных за энергетику, будет больше оснований для обсуждения возможных изменений в плане проекта синхронизации».

Министерство экономики и транспорта Эстонии настаивает на том, что отключение от контролируемой Россией системы БРЭЛЛ является приоритетом для всех стран Балтии, но оно должно быть достигнуто «с минимальным техническим риском». «По договоренности со всеми партнерами возможности и риски ускорения процесса еще оцениваются, ждем первых выводов исследования. В то же время наш оператор системы передачи (Elering – BNS) также рассматривает все возможные сценарии для ускорения процесса», – говорится в ответе министерства BNS.