Центристы предлагают вдвое увеличить дотацию на школьные обеды

«Молодой растущий организм нуждается в качественном, разнообразном и полноценном питании. Школьный обед – это важный прием пищи. Из-за рекордной инфляции и намерения правительства Партии реформ повысить налоги обеспечивать качество питания в школах на прежнем уровне невозможно. Чтобы школьные обеды продолжали оставаться бесплатными, а также здоровыми и полезными, дотацию на них необходимо увеличить», – сказал депутат парламента Вадим Белобровцев.

Сейчас государственная дотация на школьные обеды составляет один евро в день на ребенка. Также за питание в школах доплачивают местные самоуправления, а иногда и родители. В последний раз соответствующая дотация повышалась в 2018 году (с 0,78 евро до одного евро), когда правительство возглавляли центристы. Белобровцев добавил, что в нынешней экономической ситуации местные самоуправления вынуждены увеличивать финансирование питания в школах, а иной раз – просить доплатить родителей – так делает, например, город Тарту.

«До сих пор самоуправления гораздо чаще, чем правительство увеличивали финансирование школьного питания. Однако, перекладывая обязанность поддерживать уровень качества обедов в школах на плечи муниципалитетов, правительство поступает крайне безответственно», – сказал Белобровцев.

«Увеличение дотации также поможет фирмам, предлагающим услугу питания. Сейчас им все сложнее выполнять условия договоров – обеспечивать полноценное, сбалансированное, разнообразное, вкусное и соответствующее возрасту детей питание, учитывать в случае необходимости особые потребности учащихся или аллергию на определенные продукты», – пояснил Белобровцев.

По данным Института конъюнктуры Эстонии, за последние годы потребительская корзина подорожала на 25%. Белобровцев подчеркнул, что нынешней дотации не хватает даже на приготовление обедов, не говоря уже об их качестве и полезности.

«Чтобы сохранить качество школьных обедов, увеличения дотации на один евро на ребенка вполне достаточно. Полноценный обед в школе должен быть обеспечен каждому учащемуся, независимо от того, какую школу он посещает. Не стоит забывать, что, к сожалению, для многих детей школьный обед – это единственная возможность за день поесть горячую полноценную пищу», – отметил Белобровцев.