Обеспечившие себе место в плей-офф керлингисты упустили шанс пройти сразу в полуфинал

Матч проходил на равных, по итогам четырех туров Эстония вела (3:2). Но в следующем туре Нидерланды забрали сразу четыре очка и больше уже не уступали. В девятом туре счет стал 8:6 и эстонцы уступили победу сопернику.

Наша команда, входящая в подгруппу А, еще вчера обеспечила себе выход в плей-офф, но сегодня был шанс пройти сразу в полуфинал, который не получилось реализовать. В полуфинал вышли канадцы, сумевшие обыграть команду Южной Кореи (7:6).