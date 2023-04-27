Обеспечившие себе место в плей-офф керлингисты упустили шанс пройти сразу в полуфинал

На чемпионате мира по керлингу, который проходит в Южной Корее, наши керлингисты Харри Лилль и Марие Калдвеэ проиграли последний матч в своей подгруппе Нидерландам (8:6).
Матч проходил на равных, по итогам четырех туров Эстония вела (3:2). Но в следующем туре Нидерланды забрали сразу четыре очка и больше уже не уступали. В девятом туре счет стал 8:6 и эстонцы уступили победу сопернику.
Наша команда, входящая в подгруппу А, еще вчера обеспечила себе выход в плей-офф, но сегодня был шанс пройти сразу в полуфинал, который не получилось реализовать. В полуфинал вышли канадцы, сумевшие обыграть команду Южной Кореи (7:6).
По итогам соревнований наша команда с семью победами и двумя поражениями занимает второе место в своей подгруппе. Этот же результат и у занявшей третью строчку Шотландии. Это значит, что эстонцам придется бороться за место в полуфинале на квалификационном матче. Соперник нашей команды еще неизвестен.