Экс-министр сравнила «спецоперацию» РФ с налоговым планом Партии реформ

На вопрос Rus.Postimees, не являются ли эти темы совершенно разными и несравнимыми, экс-министр ответила: «Конечно, спецоперация и налоговый горб несопоставимы по содержанию, но и то, и другое является беззастенчивой ложью. Я написала такой преувеличенный пост, потому что меня очень беспокоит лживая риторика Партии реформ, которая в последнее время становится все хуже и хуже».

«Война и повышение налогов – это несопоставимые понятия! Война – это про смерть! Повышение налогов – это про жизнь, пусть и в новой реальности, это про увеличение нашего с вами чувства защищенности от возможной угрозы. Думаю, после двух лет пандемии и года войны многие с пониманием относятся к необходимости снизить потребление товаров и услуг, более экономно и ответственно относятся к ресурсам, а также одобряют необходимость увеличения расходов на госбезопасность. Мне как предпринимателю тоже очень не нравится повышение налогов. Но, насколько я знаю, реформисты по своему ДНК не та партия, которая любит манипуляции с налогами, скорее, они всегда поддерживали простую и одинаковую систему для всех, и как и обещали – ликвидируют налоговый горб с 2025 года! Повышение налогов – это и ухудшившаяся экономическая ситуация и цена коалиционного соглашения. Соцдемы еще до выборов заявляли о необходимости введения налога на оборону, и практически все партии в этом понимании единодушны. Каким бы болезненным не было повышение налогов сегодня, это лучше, чем популистская коалиция EKREIKE, новые кредиты с растущими процентами и перекладывание оплаты долгов на наших детей!»