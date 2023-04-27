Бывшая министр юстиции Леа Данильсон-Ярг опубликовала на своей страничке в Facebook пост, в котором поставила в один ряд налоговую идею Партии реформ и войну России против Украины, которую сама Россия именует «спецоперацией».
Экс-министр сравнила «спецоперацию» РФ с налоговым планом Партии реформ
Опубликованный членом партии «Отечество» Данильсон-Ярг ночью пост сообщает: «Налоговый горб Партии реформ, спецоперация РФ – оба беззастенчивый обман».
На вопрос Rus.Postimees, не являются ли эти темы совершенно разными и несравнимыми, экс-министр ответила: «Конечно, спецоперация и налоговый горб несопоставимы по содержанию, но и то, и другое является беззастенчивой ложью. Я написала такой преувеличенный пост, потому что меня очень беспокоит лживая риторика Партии реформ, которая в последнее время становится все хуже и хуже».
По ее словам, Партия реформ начала использовать полуправду или откровенную ложь, придуманную пиарщиками, для защиты своих необоснованных решений. «Эта тенденция началась еще во время предвыборной кампании, когда они скрывали от общественности свои истинные намерения в финансовых и других вопросах», – заявила она.
«Например, они постоянно говорят о налоговом горбе, из-за которого некоторые люди платят подоходный налог в размере якобы 34,5 процента. Прочитав закон или взглянув на собственную налоговую декларацию за предыдущий год, каждый может убедиться, что нет человека, который платит более 20 процентов подоходного налога со своего дохода», – сказала бывшая министр, добавив, что реформа подоходного налога пополнит карманы, прежде всего, высокооплачиваемых людей.
Член Партии реформ и предприниматель Оксана Тандит:
«Война и повышение налогов – это несопоставимые понятия! Война – это про смерть! Повышение налогов – это про жизнь, пусть и в новой реальности, это про увеличение нашего с вами чувства защищенности от возможной угрозы. Думаю, после двух лет пандемии и года войны многие с пониманием относятся к необходимости снизить потребление товаров и услуг, более экономно и ответственно относятся к ресурсам, а также одобряют необходимость увеличения расходов на госбезопасность. Мне как предпринимателю тоже очень не нравится повышение налогов. Но, насколько я знаю, реформисты по своему ДНК не та партия, которая любит манипуляции с налогами, скорее, они всегда поддерживали простую и одинаковую систему для всех, и как и обещали – ликвидируют налоговый горб с 2025 года! Повышение налогов – это и ухудшившаяся экономическая ситуация и цена коалиционного соглашения. Соцдемы еще до выборов заявляли о необходимости введения налога на оборону, и практически все партии в этом понимании единодушны. Каким бы болезненным не было повышение налогов сегодня, это лучше, чем популистская коалиция EKREIKE, новые кредиты с растущими процентами и перекладывание оплаты долгов на наших детей!»
Марис Лаури (Партия реформ) говорит, что всегда уважала людей, которые в случае своих неудач в первую очередь пытаются понять, что они сделали не так, в чем ошиблись и что неправильно поняли: «Это показывает мудрость человека, мужество, силу и способность к обучению. Для начала рекомендую спокойно и непредвзято прочитать предвыборную программу Партии реформ, чтобы понять, что было обещано, а что нет. Мы не лгали». По ее мнению, в этом случае стоило бы задуматься о том, что было сделало «Отечеством» и почему все больше людей не считают это правильным и не доверяют партии.
«Налоговым горбом» называют действующую в Эстонии систему налогообложения физического лица, при которой размер необлагаемой налогом суммы снижается по мере увеличения заработка. Новое правительство Каи Каллас намерено упразднить эту систему, установив единый для всех необлагаемый налогом минимум размером в 700 евро в месяц. При этом ставка подоходного налога вырастет в 2025 году с 20 до 22 процентов.
Данильсон-Ярг была министром юстиции Эстонии с июня 2022 года по апрель 2023 года. На прошедших в марте парламентских выборах политик баллотировалась по списку «Отечества» в таллиннском избирательном округе Нымме и Мустамяэ. Она набрала лишь 408 голосов и не прошла в Рийгикогу.