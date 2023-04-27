Российские фехтовальщики не попали на важнейший турнир «из-за бюрократии»

В столице Южной Кореи Сеуле начался Гран-при по фехтованию среди мужчин. Это первое отборочное соревнование к Олимпийским играм-2024 в Париже.
Однако россиян на этом турнире нет.
Хотя Международная федерация фехтования (FIE) в марте приняла решение о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры, они все же не сумели попасть на Гран-при в Сеуле.
Точная причина неизвестна, но президент Российской федерации фехтования Ильгар мамедов сообщил, что «на Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны Международной федерации фехтования (FIE)».
Он также добавил, что поскольку россияне не смогут выступить на этом турнире, они подадут ходатайство об отмене квалификационных очков за этот турнир.
«Мы все сделали вовремя, сделали, как они говорили. Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали – все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное», – цитирует Мамедова ТАСС.