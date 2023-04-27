Российские фехтовальщики не попали на важнейший турнир «из-за бюрократии»

Однако россиян на этом турнире нет.

Хотя Международная федерация фехтования (FIE) в марте приняла решение о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры, они все же не сумели попасть на Гран-при в Сеуле.

Точная причина неизвестна, но президент Российской федерации фехтования Ильгар мамедов сообщил, что «на Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны Международной федерации фехтования (FIE)».

Он также добавил, что поскольку россияне не смогут выступить на этом турнире, они подадут ходатайство об отмене квалификационных очков за этот турнир.