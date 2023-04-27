Эксперты: ситуация на рынке недвижимости изменилась

Последние статистические данные портала Kinnisvara24 демонстрируют, что в марте на портал поступило на 50% больше запросов, чем в феврале. Число запросов выросло во всех категориях, а наибольший рост продемонстрировали предложения по продаже земли (+338%) и коммерческих площадей (+81%), а также предложения по новостройкам (+214%).

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, увеличение количества запросов отражает рост активности на рынке недвижимости: «У покупателей постепенно восстанавливается доверие к рынку. Кроме того, в условиях высокой инфляции люди ищут, куда вложить деньги, и средства по-прежнему в значительной степени направляются на рынок недвижимости».

Также, по словам маклера City Property Герта Роосимяги, во второй половине первого квартала значительно увеличилось количество людей, приезжающих ознакомиться с объектами недвижимости и совершающих сделки: «Если раньше покупатели опасались и выжидали из-за роста ставки Euribor, то сегодня они потихоньку начали привыкать к ситуации, и рынок стабилизировался. Цены также скорректировались, рост заработной платы остается быстрым, а рынок труда достаточно устойчив, несмотря на экономический спад».

По сравнению с последним кварталом прошлого года ожидания покупателей и продавцов в начале этого года значительно сбалансировались. «Если в конце прошлого года покупатели выжидали, а продавцы не снижали цены, то весной ситуация стабилизировалась, и на рынке появилось больше заинтересованных в покупке жилья», - отметил Роосимяги.