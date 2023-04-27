Эксперты: ситуация на рынке недвижимости изменилась

За месяц количество запросов на портале Kinnisvara24 увеличилось вдвое – при этом больше всего жители Эстонии интересуются предложениями о продаже земли, которые сейчас просматривают более чем втрое чаще, чем раньше.
Последние статистические данные портала Kinnisvara24 демонстрируют, что в марте на портал поступило на 50% больше запросов, чем в феврале. Число запросов выросло во всех категориях, а наибольший рост продемонстрировали предложения по продаже земли (+338%) и коммерческих площадей (+81%), а также предложения по новостройкам (+214%).
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, увеличение количества запросов отражает рост активности на рынке недвижимости: «У покупателей постепенно восстанавливается доверие к рынку. Кроме того, в условиях высокой инфляции люди ищут, куда вложить деньги, и средства по-прежнему в значительной степени направляются на рынок недвижимости».
Также, по словам маклера City Property Герта Роосимяги, во второй половине первого квартала значительно увеличилось количество людей, приезжающих ознакомиться с объектами недвижимости и совершающих сделки: «Если раньше покупатели опасались и выжидали из-за роста ставки Euribor, то сегодня они потихоньку начали привыкать к ситуации, и рынок стабилизировался. Цены также скорректировались, рост заработной платы остается быстрым, а рынок труда достаточно устойчив, несмотря на экономический спад».
По сравнению с последним кварталом прошлого года ожидания покупателей и продавцов в начале этого года значительно сбалансировались. «Если в конце прошлого года покупатели выжидали, а продавцы не снижали цены, то весной ситуация стабилизировалась, и на рынке появилось больше заинтересованных в покупке жилья», - отметил Роосимяги.
Статистика портала показывает, что чаще всего бронируют более доступные нуждающиеся в ремонте 2-комнатные квартиры. По словам Уйбомяэ, именно они обычно являются основным выбором действующих на рынке инвесторов в недвижимость: «Инвесторы в недвижимость постоянно ждут хороших предложений, а поскольку продавцы провели на рынке ценовую коррекцию, весна может стать хорошим временем для поиска интересующего их проекта».
По словам маклера City Property Марилин Урва, квартиры на вторичном рынке в основном ищут в районах Мустамяэ, Ыйсмяэ и Ласнамяэ, и по сравнению с последним кварталом прошлого года цены на них упали примерно на 8–10%. «Как правило, снижаются цены на неотремонтированные здания. При этом многоквартирные дома, в которых отремонтирован фасад, заменены трубы и кровля, и где повышена энергоэффективность отопительной системы, как правило, сохраняют свою ценность», - добавила Урва.
Удвоился и интерес к новостройкам, что, по словам Уйбомяэ, может быть связано с кампаниями банков и застройщиков, направленными на снижение рисков, вызванных ростом Euribor. При покупке квартир класса энергопотребления «А» банки также предлагают лучшие условия, чем в среднем по рынку.
Однако, девелоперы пока не приступают к строительству новых объектов, и новостроек и новых арендных квартир на рынке нет, поэтому, по словам Роосимяги, существует риск, что в этом году могут начать расти цены на арендную недвижимость.