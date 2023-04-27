Воры и пьяные водители: их разыскивает полиция

Дольше всех находится в розыске в Ляэне-Вирумаа 38-летний гражданин Эритреи Фаиз Идрес Мохмед, которому удается избегать исполнения решения суда с осени 2015 года. Остановившийся в центре размещения для лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, в Вао безработный с основным образованием в Эстонии был наказан в уголовном порядке за незаконное пересечение государственной границы ЭР и игнорирование сигнала полиции остановиться или распоряжения сотрудника полиции.