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Воры и пьяные водители: их разыскивает полиция

Мерли Раудла
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Объявленные в розыск.
Объявленные в розыск. Фото: 8 X Ppa

Полиция разыскивает в Эстонии 185 человек. Среди них есть как пьяные водители, так и воры.

Дольше всех находится в розыске в Ляэне-Вирумаа 38-летний гражданин Эритреи Фаиз Идрес Мохмед, которому удается избегать исполнения решения суда с осени 2015 года. Остановившийся в центре размещения для лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, в Вао безработный с основным образованием в Эстонии был наказан в уголовном порядке за незаконное пересечение государственной границы ЭР и игнорирование сигнала полиции остановиться или распоряжения сотрудника полиции.

Одной декабрьской ночью 2014 года Фаиз Идрес Мохмед в Раквере в полицейской машине, которая в тот момент ехала по Таллиннской улице, ударил дежурного патрульного полицейского кулаком в область левого плеча, причинив этим физическую боль и вред здоровью сотруднику полиции.

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