Гражданин Таджикистана, находившийся в Эстонии незаконно, пробрался на территорию частного дома

Во вторник, 25 апреля, в полицию сообщили о незнакомце, бродящем по территории частного дома, расположенного в волости Луунья в Тартумаа. Стражи порядка установили, что этот человек уже третий месяц находится в Эстонии без законных оснований.
Полицейские выяснили на месте происшествия, что речь идет о гражданине Таджикистана, который незаконно находился в Шенгенской зоне 85 дней, и все это время в Эстонии.
Гражданин Таджикистана был внесен в список лиц, пребывающих в стране незаконно. Ему было предписано покинуть Эстонию в течение 14 дней. Также ему запретили въезд в Шенгенскую зону на три года.