Таллиннский лесопарк, где вырубили сотню деревьев, продолжает вызывать споры

Из-за засушливой погоды в эстонских лесах уже некоторое время созраняется высокая пожароопасность. Но в таллиннском лесу Сютисте от искра может вспыхнуть пламя в переносном смысле, потому что план строительства троп здоровья в заповеднике, рассердивший экоактивистов в прошлом году, снова подает признаки пробуждения к жизни.
В частности, SA Terviserajad инициировало петицию в поддержку проекта строительства тропы здоровья в лесу Сютисте, которое было остановлено Таллиннской горуправой в прошлом году. В феврале Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна запустил процедуру признания выданного разрешения на строительство недействительным. Но энтузиасты от спорта не хотят складывать оружие. «Жители Таллинна нуждаются и заслуживают безопасную, удобную и освещенную дорожку для легкого транспорта/тропу здоровья для передвижения пешком, на велосипеде или другими способами», – говорится в обращении к общественности. Ко вторнику его подписали чуть более 1500 человек.
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