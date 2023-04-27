Таллиннский лесопарк, где вырубили сотню деревьев, продолжает вызывать споры

В частности, SA Terviserajad инициировало петицию в поддержку проекта строительства тропы здоровья в лесу Сютисте, которое было остановлено Таллиннской горуправой в прошлом году. В феврале Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна запустил процедуру признания выданного разрешения на строительство недействительным. Но энтузиасты от спорта не хотят складывать оружие. «Жители Таллинна нуждаются и заслуживают безопасную, удобную и освещенную дорожку для легкого транспорта/тропу здоровья для передвижения пешком, на велосипеде или другими способами», – говорится в обращении к общественности. Ко вторнику его подписали чуть более 1500 человек.