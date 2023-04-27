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Таллиннский лесопарк, в котором вырубили сотню деревьев, продолжает вызывать споры

Кристер Киви
, журналист
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Спиленные деревья на тропе здоровья Сютисте.
Спиленные деревья на тропе здоровья Сютисте. Фото: Sander Ilvest

Из-за засушливой погоды в эстонских лесах уже некоторое время сохраняется высокая пожароопасность. Но в таллиннском лесу Сютисте от искры может вспыхнуть пламя в переносном смысле, потому что план строительства троп здоровья в заповеднике, рассердивший экоактивистов в прошлом году, снова подает признаки пробуждения к жизни.

В частности, SA Terviserajad инициировало петицию в поддержку проекта строительства тропы здоровья в лесу Сютисте, которое было остановлено Таллиннской горуправой в прошлом году. В феврале Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна запустил процедуру признания выданного разрешения на строительство недействительным. Но энтузиасты от спорта не хотят складывать оружие. «Жители Таллинна нуждаются в безопасной, удобной и освещенной дорожке для легкого транспорта и тропе здоровья для передвижения пешком, на велосипеде или другими способами», – говорится в обращении к общественности. Ко вторнику его подписали чуть более 1500 человек.

Любители природы встревожены

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