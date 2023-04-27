Эстония планирует оживить железнодорожные перевозки, повысив платы за пользование шоссе

Поскольку поезда более экологичны, чем грузовики, Эстония хочет перевести грузоперевозки на железную дорогу, что, вероятно, будет означать повышение платы за инфраструктуру для предприятий в сфере автомобильных перевозок, пишет Rus.ERR.
Европейский союз поставил цель к 2030 году перевозить по железной дороге 30% грузов, поскольку железнодорожный транспорт производит меньше выбросов. Это означает, что и Эстония будет стремиться направить грузоперевозки на железную дорогу, заявил министр климата Кристен Михал.
«Самым большим препятствием на данный момент является то, что цена не является конкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом», – пояснила член правления Operail Мерле Курвитс.
По мнению логистов, железным дорогам для успеха необходимы изменения в инфраструктурных сборах.
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