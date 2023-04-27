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Эстония планирует оживить железнодорожные перевозки, повысив платы за пользование шоссе

rus.postimees.ee
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Operail.
Operail. Фото: Operail

Поскольку поезда более экологичны, чем грузовики, Эстония хочет перевести грузоперевозки на железную дорогу, что, вероятно, будет означать повышение платы за инфраструктуру для предприятий в сфере автомобильных перевозок, пишет Rus.ERR.

Европейский союз поставил цель к 2030 году перевозить по железной дороге 30% грузов, поскольку железнодорожный транспорт производит меньше выбросов. Это означает, что и Эстония будет стремиться направить грузоперевозки на железную дорогу, заявил министр климата Кристен Михал.

«Самым большим препятствием на данный момент является то, что цена не является конкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом», – пояснила член правления Operail Мерле Курвитс.

По мнению логистов, железным дорогам для успеха необходимы изменения в инфраструктурных сборах.

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