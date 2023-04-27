Эстония планирует оживить железнодорожные перевозки, повысив платы за пользование шоссе

Европейский союз поставил цель к 2030 году перевозить по железной дороге 30% грузов, поскольку железнодорожный транспорт производит меньше выбросов. Это означает, что и Эстония будет стремиться направить грузоперевозки на железную дорогу, заявил министр климата Кристен Михал.