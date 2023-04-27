Между жизнью и смертью: велосипедист не заметил приближающийся поезд Elron

Велосипедисты и самокатчики обязаны слезть со своих транспортных средств перед железнодорожным переездом, однако в тот злополучный раз этого не произошло. Инцидент, который произошел 7 апреля, мог закончиться крайне трагично. На видео видно, что переднее колесо уже находится на рельсах, когда велосипедист наконец-то замечает поезд. Времени на реакцию ни у кого не осталось, и поезд все-таки задел велосипед.

Менеджер по качеству и безопасности Elron Натали Аосаар сказала, что после произошедшего водитель покинул место событий, велосипед он держал в руках. У поездка не было обнаружено повреждений. «В первом квартале этого года мы зарегистрировали на железных дорогах уже 12 опасных ситуаций как с участием пешеходов, так и с участием транспортных средств. Были инциденты как с молодыми людьми, так и со взрослыми», – рассказала Аосаар.