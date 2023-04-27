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Между жизнью и смертью: велосипедист не заметил приближающийся поезд Elron

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Инцидент на железнодорожном переезде.
Инцидент на железнодорожном переезде. Фото: Pilt videost

В апреле на железнодорожном переезде Няпи в Раквере произошел наводящий ужас инцидент. Видеорегистратор Elron запечатлел, как подъехавший к переезду велосипедист не замечает, что к нему на большой скорости приближается поезд.

Велосипедисты и самокатчики обязаны слезть со своих транспортных средств перед железнодорожным переездом, однако в тот злополучный раз этого не произошло. Инцидент, который произошел 7 апреля, мог закончиться крайне трагично. На видео видно, что переднее колесо уже находится на рельсах, когда велосипедист наконец-то замечает поезд. Времени на реакцию ни у кого не осталось, и поезд все-таки задел велосипед. 

Менеджер по качеству и безопасности Elron Натали Аосаар сказала, что после произошедшего водитель покинул место событий, велосипед он держал в руках. У поездка не было обнаружено повреждений. «В первом квартале этого года мы зарегистрировали на железных дорогах уже 12 опасных ситуаций как с участием пешеходов, так и с участием транспортных средств. Были инциденты как с молодыми людьми, так и со взрослыми», – рассказала Аосаар.

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