Почти весь Хаапсалу остался без воды

Авария на улице Кастани в Хаапсалу около 10 часов утра оставила без воды большую часть города. Последствия аварии дошли и до другого конца города, до частных домов, кафе и парикмахерских в старом городе, где из-за низкого давления водопровод был малоэффективен. Водоснабжение в Ууэмыйза также было нарушено.