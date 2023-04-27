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Почти весь Хаапсалу остался без воды

Брита-Мария Алас
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Хаапсалу. Улица Пости. Фото иллюстративное.
Хаапсалу. Улица Пости. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

Из-за аварии на насосной станции в жилом районе почти весь Хаапсалу в середине утра остался без воды.

Авария на улице Кастани в Хаапсалу около 10 часов утра оставила без воды большую часть города. Последствия аварии дошли и до другого конца города, до частных домов, кафе и парикмахерских в старом городе, где из-за низкого давления водопровод был малоэффективен. Водоснабжение в Ууэмыйза также было нарушено.

По данным Postimees, это была авария на насосной станции, но Haapsalu Veevärk этого не подтвердил. Однако в 12:30 по телефону сообщили, что вода должна вернуться в дома.

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