Почти весь Хаапсалу остался без воды

Из-за аварии на насосной станции в жилом районе почти весь Хаапсалу в середине утра остался без воды.
Авария на улице Кастани в Хаапсалу около 10 часов утра оставила без воды большую часть города. Последствия аварии дошли и до другого конца города, до частных домов, кафе и парикмахерских в старом городе, где из-за низкого давления водопровод был малоэффективен. Водоснабжение в Ууэмыйза также было нарушено.
По данным Postimees, это была авария на насосной станции, но Haapsalu Veevärk этого не подтвердил. Однако в 12:30 по телефону сообщили, что вода должна вернуться в дома.
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