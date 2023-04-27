Исследование: стало известно, какие модели BMW лучше обходить стороной

На подержанные автомобили марки BMW на вторичном рынке всегда есть спрос. Этот немецкий автомобильный бренд уже много лет является одним из самых желанных в мире.
Но насколько хорошо разные модели BMW сохраняют свою стоимость с течением времени и какие из них служат дольше всего? Об этом стало известно в ходе исследования carVertical.
Исследование carVertical, интернет-платформы, предлагающей возможность проверки истории поддержанных автомобилей, показало, какие модели BMW имеют самую высокую и самую низкую остаточную стоимость.
Остаточная стоимость паркетников выше
В последнее десятилетие паркетники и кроссоверы были модным товаром, и автомобили BMW не являются исключением. Модели X-серии с годами теряют в цене меньше, чем другие BMW, опережая известные модели 3-й или 5-й серии.
Приблизительная остаточная стоимость трехлетнего BMW X1 составляет 62,4 процента, а это означает, что этот автомобиль потеряет почти 38 процентов своей розничной цены в течение первых трех лет. Через пять лет этот показатель упадет до 48,8%, а через 10 лет – до 24,5%.
Среди всех возрастных групп автомобилей наибольшую ценность имеют паркетники BMW. Остаточная стоимость трехлетнего Х3 составляет 49,8 процента, Х5 — 66,6 процента, а Х6 — 73,3 процента. Это хорошие показатели по сравнению с другими паркетниками.
Разумеется, модели X-серии тоже не вечны. В течение более длительного периода времени стоимость транспортного средства может значительно снизиться. Десятилетний X6 имеет остаточную стоимость всего 21,7%, при этом цифры одинаковы для всех моделей: X1 24,5%, X3 28,4% и X5 20,3%. Другими словами, хотя X6 и является одним из самых дорогих паркетников на рынке, через десять лет он потеряет большую часть своей стоимости.
Покупатели новых BMW хотят роскоши и новейших решений. Однако это не так важно на рынке подержанных автомобилей, где покупатели отдают предпочтение более дешевым в обслуживании автомобилям.
Некоторые модели теряют более половины своей первоначальной стоимости всего за три года
7-я серия – одна из самых дорогих моделей BMW. Однако после того как машина покинет автосалон, ее стоимость очень быстро падает.
У трехлетней 7-й серии остаточная стоимость составляет всего 40,5%, а после того, как модели исполняется десять лет, этот показатель до 14,4%.
BMW 7-серии создана для определенной целевой группы, которая ценит роскошь и статус. Однако сложное и дорогое обслуживание делает этот BMW менее привлекательным на рынке подержанных автомобилей. Люди, ищущие подержанный автомобиль, обычно хотят потратить на ремонт как можно меньше. Старая BMW 7-серии является не лучшим вариантом.
Рост популярности паркетников отобрал у обычных автомобилей значительную долю рынка, что отрицательно сказалось на их остаточной стоимости. BMW 3-й и 5-й серий теряют половину своей стоимости в течение первых трех лет. Через десять лет остаточная стоимость 3-й серии составляет 18 процентов, а 5-й серии — 19,3 процента, что меньше, чем у любого автомобиля X-серии.
Спортивные купе могут стать хорошей инвестицией, но есть одно «но»
Хотя некоторые эксклюзивные модели, такие как BMW 6-й серии, через три года все еще имеют высокую остаточную стоимость (90,9%), после этого она начинает быстро снижаться. Пятилетний автомобиль 6-й серии по-прежнему сохраняет 56,2 процента своей стоимости, что является значительным падением всего за два года.
Через пять лет, как правило, заканчивается заводская гарантия, что увеличивает затраты на обслуживание автомобилей 6-й серии. Поскольку это роскошная модель, конечно, никто не хочет рисковать слишком высокими затратами на техническое обслуживание, да и рыночная цена машины падает.
Это неудивительно, учитывая, что многие подержанные автомобили на рынке имеют скрытые повреждения, ремонт которых может оказаться неожиданно дорогим.
Подержанные автомобили вроде BMW 6-й серии вызывают у мошенников повышенный интерес, поскольку продавцы могут получить большую финансовую выгоду от искажения правды. Поэтому покупать дорогие купе – даже в пятилетнем возрасте – рекомендуется только после проверки истории автомобиля и тщательного технического осмотра.
То же самое относится и к спортивным моделям BMW, таким как M2, M3 или M5, остаточная стоимость которых остается высокой на протяжении многих лет. Некоторые старые автомобили M-серии могут стоить даже дороже, чем они были на момент выпуска с завода 10-20 лет назад. Однако это увеличение стоимости обусловлено не повседневными практическими соображениями – это автомобили, которые пользуются спросом у коллекционеров и фанатов марки.