Исследование: стало известно, какие модели BMW лучше обходить стороной

Покупатели новых BMW хотят роскоши и новейших решений. Однако это не так важно на рынке подержанных автомобилей, где покупатели отдают предпочтение более дешевым в обслуживании автомобилям.

Некоторые модели теряют более половины своей первоначальной стоимости всего за три года

7-я серия – одна из самых дорогих моделей BMW. Однако после того как машина покинет автосалон, ее стоимость очень быстро падает.

У трехлетней 7-й серии остаточная стоимость составляет всего 40,5%, а после того, как модели исполняется десять лет, этот показатель до 14,4%.

BMW 7-серии создана для определенной целевой группы, которая ценит роскошь и статус. Однако сложное и дорогое обслуживание делает этот BMW менее привлекательным на рынке подержанных автомобилей. Люди, ищущие подержанный автомобиль, обычно хотят потратить на ремонт как можно меньше. Старая BMW 7-серии является не лучшим вариантом.

Рост популярности паркетников отобрал у обычных автомобилей значительную долю рынка, что отрицательно сказалось на их остаточной стоимости. BMW 3-й и 5-й серий теряют половину своей стоимости в течение первых трех лет. Через десять лет остаточная стоимость 3-й серии составляет 18 процентов, а 5-й серии — 19,3 процента, что меньше, чем у любого автомобиля X-серии.

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