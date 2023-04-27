ГАЛЕРЕЯ ⟩ В больнице Ярвамаа открылось отделение EMO стоимостью более трех миллионов евро

В пристройке создан отдельный вход для скорой помощи, изоляторов с соответствующей вентиляцией для инфекционных пациентов, а также современные кабинеты для осмотра, реанимации, наблюдения и лечебных процедур. Были построены отдельные зоны ожидания для экстренных и плановых пациентов, а также парковки для посетителей EMO и сотрудников больницы.

В реконструированной части разместились гардероб для сотрудников, больничная биохимическая лаборатория и диагностическое отделение (УЗИ, эндоскопическое, рентгенологическое и компьютерно-томографическое исследования). Отремонтированы помещения для приема плановых больных и соответствующего требованиям обращения с больничными отходами. В целях энергосбережения пристройка и первый этаж корпуса А были подключены к единой системе автоматизации здания, управляющей отоплением и вентиляцией. На крыше больницы были установлены солнечные батареи.

Работы по реконструкции EMO начались еще в 2016 году, когда была инициирована детальная планировка расширения EMO для подъездных путей, парковок, благоустройства и технических сетей. Поскольку отделение экстренной медицины больницы Ярвамаа расположено в бывшем здании частной немецкой женской гимназии, реконструкция должна была учитывать особые условия для сохранения исторических ценностей в городском пространстве.

Поворотным моментом в реконструкции EMO стал запрос, поданный в Министерство социальных дел 10 июля 2020 года, в разгар коронакризиса, на миллион евро для приведения EMO больницы Ярвамаа в соответствие с требованиями предотвращения внутрибольничного заражения коронавирусом SARS-CoV-2.