ГАЛЕРЕЯ ⟩ В больнице Ярвамаа открылось отделение EMO стоимостью более трех миллионов евро

В ходе работ в больнице Ярвамаа, начатых весной прошлого года, была построена пристройка площадью 831,4 квадратных метра, в которой расположены новые кабинеты отделения экстренной медицинской помощи (EMO), а также реконструированы 628,2 квадратных метра помещений на первом этаже корпуса А. Пациенты смогут попасть в новое отделение со 2 мая.
В пристройке создан отдельный вход для скорой помощи, изоляторов с соответствующей вентиляцией для инфекционных пациентов, а также современные кабинеты для осмотра, реанимации, наблюдения и лечебных процедур. Были построены отдельные зоны ожидания для экстренных и плановых пациентов, а также парковки для посетителей EMO и сотрудников больницы.
В реконструированной части разместились гардероб для сотрудников, больничная биохимическая лаборатория и диагностическое отделение (УЗИ, эндоскопическое, рентгенологическое и компьютерно-томографическое исследования). Отремонтированы помещения для приема плановых больных и соответствующего требованиям обращения с больничными отходами. В целях энергосбережения пристройка и первый этаж корпуса А были подключены к единой системе автоматизации здания, управляющей отоплением и вентиляцией. На крыше больницы были установлены солнечные батареи.
Работы по реконструкции EMO начались еще в 2016 году, когда была инициирована детальная планировка расширения EMO для подъездных путей, парковок, благоустройства и технических сетей. Поскольку отделение экстренной медицины больницы Ярвамаа расположено в бывшем здании частной немецкой женской гимназии, реконструкция должна была учитывать особые условия для сохранения исторических ценностей в городском пространстве.
Поворотным моментом в реконструкции EMO стал запрос, поданный в Министерство социальных дел 10 июля 2020 года, в разгар коронакризиса, на миллион евро для приведения EMO больницы Ярвамаа в соответствие с требованиями предотвращения внутрибольничного заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Решение было принято на заседании кабинета министров Эстонии 3 декабря 2020 года, когда было предложено подать заявку на получение дотации в миллион евро от фонда Европейского союза REACT-EU (Европейский фонд регионального развития) для реконструкции и строительства пристройки. Больница Ярвамаа была включена в план инвестиций в больничную инфраструктуру Плана развития сети больниц. В ходе переговоров с Европейской комиссией в 2021-2022 годах поддержка больницы Ярвамаа была увеличена еще на 1,2 миллиона.