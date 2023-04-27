Литва потратит на закупку боеприпасов более трех миллиардов евро

Как сообщили в Министерстве обороны в четверг, подавляющая часть, около 90%, военных резервов будут состоять из боеприпасов, а остальное – различные инженерные средства и взрывчатые вещества.

Потребность в боеприпасах различного калибра будет составлять не менее 12% ежегодно от всего оборонного бюджета - на пятую часть больше, чем планировалось ранее.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отмечает, что накопление военных резервов является одним из важнейших приоритетов, которому Министерство обороны с каждым годом уделяет все больше внимания и средств.

Министерство связывает это не только с напряженной ситуацией с безопасностью в регионе, но и с чрезвычайно быстрой модернизацией литовской армии, с закупкой ЗРК средней дальности NASAMS, ракетных комплексов залпового огня HIMARS, боевых машин пехоты Vilkas, бронированных вездеходов JLTV, гаубиц PzH2000 и Caesar, боевых беспилотников и др.

По данным министерства, особое внимание было уделено запасам в прошлом году, когда резко изменилась геополитическая ситуация. В 2022 году на закупку военных резервов было выделено 18,3% от оборонного бюджета, в 2021 году – 17,%, а в 2020 году – 11,2%.

В этом году на военные закупки планируется выделить около четверти миллиарда евро — 13,4% от обронного бюджета.

Три четверти закупаемых для литовской армии боеприпасов составляют боеприпасы решающего действия (англ. battle decisive munition, BDM), которым НАТО уделяет большое внимание.