Война в Украине: защитники Бахмута экономят снаряды и опасаются, что поддержка Запада ослабеет

Я спрашиваю Йозефа, верно ли то, что в них говорится об острой нехватке ракет для «Буков». «Нет, это неправда», - настаивает он. Но он признает, что «Бук» трудно обслуживать, и Украине их нужно больше.

«У нас их недостаточно, - говорит он. - Детали ломаются, а запчастей нет, потому что заводы, которые их производят, находятся не в Украине».

Йозеф не только не согласен с некоторыми положениями этих отчетов американской разведки. Он сомневается, действительно ли в них вообще были какие-либо секреты.

«За что нам злиться на американцев? - спрашивает он. - За то, что они обнародовали информацию, которая есть у русских уже 20 лет? Нелепость!» Россия, по его мнению, всегда знала о возможностях вооруженных сил Украины.

Но Россия до сих пор не знает ни времени, ни места ожидаемого наступления Украины. Оно будет иметь ключевое значение для возвращения территорий и ослабления давления на украинские силы на фронте протяженностью 1300 км. Где бы оно ни произошло, России придется перенаправить туда часть своих сил.