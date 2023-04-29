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В магазинах Lidl сократили 18 работников: в сфере торговли больше нет дефицита кадров?

София Солдатенко
, reporter
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Магазин Lidl. Фото иллюстративное.
Магазин Lidl. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

Торговцы постоянно жаловались на нехватку рабочей силы: найти новых работников в магазины было настоящим испытанием. Кажется, что на данный момент ситуация сильно изменилась: Lidl был вынужден сократить сотрудников в двух магазинах. Перемены на внутреннем рынке замечают и другие торговые сети.

Lidl - самый новый игрок на эстонском рынке. Первый магазин этой немецкой торговой сети открылся в Эстонии чуть более года назад. «С самого начала нашей целью было предложить мотивирующую и справедливую зарплату. Это означает, что зарплата сотрудников нашего магазина выше средней по рынку, мы также платим за каждую отработанную минуту и гарантируем ежегодный рост зарплаты», - рассказывает руководитель по коммуникации Lidl Eesti Катрин Сеппель.

Сокращения связаны с нагрузкой

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