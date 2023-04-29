В магазинах Lidl сократили 18 работников: в сфере торговли больше нет дефицита кадров?

Lidl - самый новый игрок на эстонском рынке. Первый магазин этой немецкой торговой сети открылся в Эстонии чуть более года назад. «С самого начала нашей целью было предложить мотивирующую и справедливую зарплату. Это означает, что зарплата сотрудников нашего магазина выше средней по рынку, мы также платим за каждую отработанную минуту и гарантируем ежегодный рост зарплаты», - рассказывает руководитель по коммуникации Lidl Eesti Катрин Сеппель.