Привет из 1900 года: обнаруженный в Таллинне измятый листок бумаги оказался уникальной находкой

Вышгородское училище для бедных, 1905 год. Фотография сугубо иллюстративная, диктант был написан раньше, тогда эти ребятишки в школу еще не ходили, но рассмотрите снимок внимательно: он многое рассказывает о жизни в Эстляндской губернии.

На выставке обоев, найденных в каламаяских домах, о которой мы скоро подробно расскажем, экспонируются и такие артефакты - от старых почтовых конвертов до пузырьков от микстуры с потерявшей цвет этикеткой. Среди них листок бумаги, исписанный с двух сторон витиеватым почерком. Как рассказала куратор выставки Туули Сильбер, он найден в доме по адресу Кюти, 3.