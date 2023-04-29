На выставке обоев, найденных в каламаяских домах, о которой мы скоро подробно расскажем, экспонируются и такие артефакты - от старых почтовых конвертов до пузырьков от микстуры с потерявшей цвет этикеткой. Среди них листок бумаги, исписанный с двух сторон витиеватым почерком. Как рассказала куратор выставки Туули Сильбер, он найден в доме по адресу Кюти, 3.
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Привет из 1900 года: обнаруженный в Таллинне измятый листок бумаги оказался уникальной находкой
На выставке обоев, найденных в каламаяских домах, о которой мы скоро подробно расскажем, экспонируются и такие артефакты - от старых почтовых конвертов до пузырьков от микстуры с потерявшей цвет этикеткой. Среди них листок бумаги, исписанный с двух сторон витиеватым почерком. Как рассказала куратор выставки Туули Сильбер, он найден в доме по адресу Кюти, 3.