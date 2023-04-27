Преступники похитили из магазина ящик с наличными

Расположенный в волости Выру магазин Осула стал жертвой редких краж в середине апреля, когда, воспользовавшись затишьем перед закрытием, из кассы за прилавком был вырван кассовый ящик, с которым преступник или преступники скрылись в лесу. Расследование все еще продолжается, и о происшествии мало что известно.
Вечером в воскресенье, 16 апреля, около 19:30 в торговом зале не было покупателей, а продавец, который был на работе, находился в подсобном помещении, занимаясь другими делами. Услышав, что кто-то пришел в торговый зал, он через несколько мгновений подошел к прилавку, но к этому моменту в магазине уже никого не было. Ящик кассового аппарата за прилавком отсутствовал.
Выбежавший из магазина продавец успел только разглядеть, что умчавшаяся машина была серого цвета. Он также частично смог вспомнить номерной знак автомобиля.
Кассу нашли в лесу
По словам руководителя по связям с общественностью Лыунаской прокуратуры Лисанны Мяннилаане, в украденном ящике было 1274 евро. Ящик был найден через два дня в лесу в волости Выру. Случайно наткнувшийся на него человек сообщил об обнаружении в Центр тревоги. Там же были обнаружены и чеки из магазина Осула. Кассовый ящик в настоящее время находится у полиции.
«Больше я ничего не могу сказать, – сказал владелец магазина Осула и член правления Выруского союза потребителей Андрес Кыйв. – Это была серая машина, и ее номер частично известен. В деревне говорили, что воры пойманы, но когда я обратилась в полицию, они сказали, что не могут об этом говорить».
Из другого источника Lõuna-Eesti Postimees намекнули, что лица, укравшие кассу, были пойманы в волости Канепи. Прокуратура не подтвердила возможную поимку воров.
Ссылаясь на интересы следствия, в настоящее время не сообщается, был ли в магазине один человек, который взял кассовый ящик, и охранял ли кто-то дверь или держал ее открытой. Мы также не знаем, был ли вор или воры в маске. Сокрытие лица могло быть возможным, учитывая, что одна из камер наблюдения магазина направлена прямо на прилавок, кассу и полки с алкоголем.
По словам Андреса Кыйва, кража должна была быть хорошо подготовлена. «Это было продумано, потому что надо знать, что там [на кассе] нужно делать. Простой обыватель не справился бы с этим быстро», – сказал он. Чтобы вырвать ящик кассового аппарата, нужна сила, но не лом.
«Такое происходит раз в пару лет», – сказал Кыйв, имея в виду ограбление, которое произошло в магазине Хаанья несколько лет назад. 8 сентября 2019 года (тоже было воскресенье) мужчина в противогазе и с предметом, похожим на пистолет, ворвался в магазин в Хаанья, где украл из кассы 205 евро. Полиция поймала его через несколько часов.
В отличие от того, что произошло в магазине в Хаанья, преступление, совершенное в магазине Осула, не квалифицируется как ограбление, подтвердила Лисанна Мяннилаан из прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.