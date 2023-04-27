Преступники похитили из магазина ящик с наличными

Ссылаясь на интересы следствия, в настоящее время не сообщается, был ли в магазине один человек, который взял кассовый ящик, и охранял ли кто-то дверь или держал ее открытой. Мы также не знаем, был ли вор или воры в маске. Сокрытие лица могло быть возможным, учитывая, что одна из камер наблюдения магазина направлена ​​прямо на прилавок, кассу и полки с алкоголем.

По словам Андреса Кыйва, кража должна была быть хорошо подготовлена. «Это было продумано, потому что надо знать, что там [на кассе] нужно делать. Простой обыватель не справился бы с этим быстро», – сказал он. Чтобы вырвать ящик кассового аппарата, нужна сила, но не лом.

«Такое происходит раз в пару лет», – сказал Кыйв, имея в виду ограбление, которое произошло в магазине Хаанья несколько лет назад. 8 сентября 2019 года (тоже было воскресенье) мужчина в противогазе и с предметом, похожим на пистолет, ворвался в магазин в Хаанья, где украл из кассы 205 евро. Полиция поймала его через несколько часов.

В отличие от того, что произошло в магазине в Хаанья, преступление, совершенное в магазине Осула, не квалифицируется как ограбление, подтвердила Лисанна Мяннилаан из прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.