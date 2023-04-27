Калифорнию накрыла золотая лихорадка: обильное таяние вынесло ценный металл в реки

Закон штата Калифорния не позволяет использовать тяжелое оборудование для добычи осевшего золота. Золотоискателям приходится обходиться старомодными лопатами, кастрюлями и шлюзовыми ящиками, но, конечно, можно использовать и более позднее изобретение – металлоискатель, которого не существовало во время первой золотой лихорадки.

Есть ли золото в Эстонии?

Крупнейший золотой рудник в Европейском союзе находится здесь, у наших северных соседей в Финляндии, в Киттиля. Золотые прииски есть и в Швеции, крупнейший из которых – Айтику. Какова ситуация с запасами драгоценных металлов в Эстонии?

Согласно исследованию Геологической службы Эстонии, у нас также есть золото, но экономическая целесообразность его добычи еще не изучена, и оно находится глубоко в земле. А именно, около Йыхви на северо-востоке Эстонии можно найти более 500 миллионов тонн железной руды. В исследованных кернах можно обнаружить следы серебра и золота, однако их количества очень малы.

В статье, опубликованной в Postimees в 2015 году, говорится, что золото было найдено в Маарду и в Ульясте в Ида-Вирумаа в Эстонии, но точное местонахождение неизвестно. Чтобы добыча окупилась, по мнению геолога Вальтера Петерселла, содержание золота должно быть в районе 4-5 граммов на тонну, а запасы должны быть не менее пары тонн.

Геолог Калле Сууроя не дает особых надежд тем, кто хочет поехать куда-нибудь в Эстонию, чтобы вымыть кастрюлей золото из отложений речного дна: «Золото никогда не вымывалось в Эстонии. Однако все, что здесь было найдено в скважинах – это микроскопические кусочки. Аналитическое золото было обнаружено в пробах в количестве 1-2 грамма на тонну, во время последних исследований вблизи Йыхви, где в кернах были обнаружены несколько его зерен. Так что мы можем совершенно спокойно относиться к золотой лихорадке здесь, в Эстонии».

Ближайшее место, куда по-настоящему стоит отправиться копать золото в стиле Дикого Запада – это северная Финляндия. По словам Сууроя, здесь есть аттракционы для туристов, где можно попробовать свои силы в промывке золота, а также для любителей такого хобби: «Например, бизнесмены едут в отпуск куда-то в Лапландию к реке, которая официально не является месторождением золота. Они вымывают там золото и выпивают – это является таким видом спорта, который в конечном итоге может также принести несколько граммов золота».