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Калифорнию накрыла золотая лихорадка: обильное таяние вынесло ценный металл в реки

Кайдо Эйнама
, журналист
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Снимок иллюстративный и демонстрирует эстонских золотоискателей в Кохтла-Нымме, которые в День шахтера пытаются добыть ценные зерна из привезенного из Финляндии золотого песка.
Снимок иллюстративный и демонстрирует эстонских золотоискателей в Кохтла-Нымме, которые в День шахтера пытаются добыть ценные зерна из привезенного из Финляндии золотого песка. Фото: Kaido Einama
  • Геолог Калле Сууроя: отправляться на добычу золота в Эстонии не имеет смысла
  • Наряду со старомодными лотками для поиска золота используются и металлоискатели
  • Пик золотой лихорадки придется на июнь-июль

Самая масштабная золотая лихорадка последнего времени пришла в Калифорнию (США): снежная зима увеличила объем воды в быстрых реках, и в русла ручьев и рек было вымыто большее чем когда-либо прежде количество золота. Это заставило людей поспешить, чтобы успеть собрать ценные находки.

Например, магазин инструментов, который работает в Сакраменто уже 170 лет и был открыт во время первой золотой лихорадки, сейчас имеет самую большую продажу инструментов для промывки золота за всю свою историю, пишет CBS Sacramento. Как и во времена Дикого Запада, люди берут кастрюли и сита и идут к быстрым рекам просеивать ил и песок. Единственное, что изменилось за полтора века, так это замена динамита металлоискателями, ведь экологические ограничения больше не позволяют использовать взрывчатку в русле реки. Детектором золото найти проще, и лишь в самых перспективных местах достают сито.

Поиск золота может окупиться, потому что, например, один искатель, который находит крошечный 30-граммовый кусочек золота металлоискателем недалеко от Сакраменто, по данным CBS, зарабатывает почти 750 долларов (680 евро). Таким образом, инвестиции в технику уже окупились благодаря этой находке.

Первая золотая лихорадка началась в 1848 году недалеко от Сакраменто, Калифорния, когда Джеймс Маршалл нашел «золотую жилу» недалеко от Коломы.

Снежные бури и проливные дожди, обрушившиеся на северную часть Калифорнии этой зимой, заставили бывшие золотые реки течь быстрее, а это означает, что более тяжелый металл, выбитый из скал, в определенных местах уносится на дно реки в, где его теперь ищут золотоискатели.

По мнению специалистов, лучшее время для сбора ценного металла – июнь-июль, когда бурлящие сейчас реки стихнут, а уровень воды упадет. Тогда золото также осядет и к нему легче будет получить доступ.

Закон штата Калифорния не позволяет использовать тяжелое оборудование для добычи осевшего золота. Золотоискателям приходится обходиться старомодными лопатами, кастрюлями и шлюзовыми ящиками, но, конечно, можно использовать и более позднее изобретение – металлоискатель, которого не существовало во время первой золотой лихорадки.

Есть ли золото в Эстонии?

Крупнейший золотой рудник в Европейском союзе находится здесь, у наших северных соседей в Финляндии, в Киттиля. Золотые прииски есть и в Швеции, крупнейший из которых – Айтику. Какова ситуация с запасами драгоценных металлов в Эстонии?

Согласно исследованию Геологической службы Эстонии, у нас также есть золото, но экономическая целесообразность его добычи еще не изучена, и оно находится глубоко в земле. А именно, около Йыхви на северо-востоке Эстонии можно найти более 500 миллионов тонн железной руды. В исследованных кернах можно обнаружить следы серебра и золота, однако их количества очень малы.

В статье, опубликованной в Postimees в 2015 году, говорится, что золото было найдено в Маарду и в Ульясте в Ида-Вирумаа в Эстонии, но точное местонахождение неизвестно. Чтобы добыча окупилась, по мнению геолога Вальтера Петерселла, содержание золота должно быть в районе 4-5 граммов на тонну, а запасы должны быть не менее пары тонн.

Геолог Калле Сууроя не дает особых надежд тем, кто хочет поехать куда-нибудь в Эстонию, чтобы вымыть кастрюлей золото из отложений речного дна: «Золото никогда не вымывалось в Эстонии. Однако все, что здесь было найдено в скважинах – это микроскопические кусочки. Аналитическое золото было обнаружено в пробах в количестве 1-2 грамма на тонну, во время последних исследований вблизи Йыхви, где в кернах были обнаружены несколько его зерен. Так что мы можем совершенно спокойно относиться к золотой лихорадке здесь, в Эстонии».

Ближайшее место, куда по-настоящему стоит отправиться копать золото в стиле Дикого Запада – это северная Финляндия. По словам Сууроя, здесь есть аттракционы для туристов, где можно попробовать свои силы в промывке золота, а также для любителей такого хобби: «Например, бизнесмены едут в отпуск куда-то в Лапландию к реке, которая официально не является месторождением золота. Они вымывают там золото и выпивают – это является таким видом спорта, который в конечном итоге может также принести несколько граммов золота».

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