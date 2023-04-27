Неплохо! Swedbank за три месяца заработал более ста миллионов евро чистой прибыли

За год объем кредитования частных клиентов Swedbank AS увеличился на 6%, а корпоративных – на 4%. Вклады увеличились на 1%. За первые три месяца года объем новых кредитов, выданных физическим лицам, составил 201 млн евро, а корпоративным клиентам – 246 млн евро, сообщает Swedbank.

Доходы увеличились на 89,2 млн евро, в основном за счет роста процентных доходов. Главным образом – в связи с поступлениями, связанными с повышением процентных ставок Европейским центральным банком.

Чистый процентный доход вырос на 70 млн евро, чему способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.

Более высокий оборот по карточкам увеличил чистый доход от комиссионных на 0,6 млн евро. Снижение доходов от платежей и ценных бумаг уменьшило положительное влияние карточек.

Чистый доход от финансовых инструментов увеличился на 1,4 млн евро, что обусловлено нереализованной прибылью от переоценки активов в сферах управления активами и страхования, положительное влияние которой было снижено из-за уменьшения доходов от торговли иностранной валютой.

Прочие доходы увеличились на 17 млн евро, что обусловлено ростом доходов от страхования.

Расходы увеличились на 6,7 млн евро. Основными причинами роста расходов стали увеличение расходов на персонал и рост стоимости услуг, переданных на аутсорсинг из группы Swedbank. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.