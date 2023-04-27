Неплохо! Swedbank за три месяца заработал более ста миллионов евро чистой прибыли

Чистая прибыль Swedbank AS за первые три месяца года составила 105,2 миллиона евро. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года прибыль была больше на 31,8 млн евро и по сравнению с тем же периодом прошлого года - на 70,8 млн евро.
За год объем кредитования частных клиентов Swedbank AS увеличился на 6%, а корпоративных – на 4%. Вклады увеличились на 1%. За первые три месяца года объем новых кредитов, выданных физическим лицам, составил 201 млн евро, а корпоративным клиентам – 246 млн евро, сообщает Swedbank.
Доходы увеличились на 89,2 млн евро, в основном за счет роста процентных доходов. Главным образом – в связи с поступлениями, связанными с повышением процентных ставок Европейским центральным банком.
Чистый процентный доход вырос на 70 млн евро, чему способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.
Более высокий оборот по карточкам увеличил чистый доход от комиссионных на 0,6 млн евро. Снижение доходов от платежей и ценных бумаг уменьшило положительное влияние карточек.
Чистый доход от финансовых инструментов увеличился на 1,4 млн евро, что обусловлено нереализованной прибылью от переоценки активов в сферах управления активами и страхования, положительное влияние которой было снижено из-за уменьшения доходов от торговли иностранной валютой.
Прочие доходы увеличились на 17 млн евро, что обусловлено ростом доходов от страхования.
Расходы увеличились на 6,7 млн евро. Основными причинами роста расходов стали увеличение расходов на персонал и рост стоимости услуг, переданных на аутсорсинг из группы Swedbank. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.
Ожидаемые кредитные убытки за первые три месяца 2023 года составили -2,9 млн евро, по сравнению с -1,3 млн евро за аналогичный период 2022 года.
Чистая прибыль Swedbank AS за первые три месяца 2023 года составила 105,2 млн евро. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года прибыль увеличилась на 31,8 млн евро и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 70,8 млн евро.
В первом квартале 2023 года Swedbank вместе со своими дочерними предприятиями и предприятиями Группы, работающими в Эстонии, заплатил 14,4 млн евро налогов на рабочую силу, став одним из крупнейших налогоплательщиков в Эстонии.
В первом квартале 2023 года Swedbank вместе с действующими в Эстонии дочерними предприятиями и предприятиями Группы заплатил подоходный налог с предприятий в размере 9,3 млн евро. В апреле было уплачено еще 10,8 млн евро подоходного налога с дивидендов, выплаченных в марте.
«Хорошие результаты банков были обусловлены ростом объемов бизнеса, а также более высокой базовой процентной ставкой. Как компании, так и домохозяйства смогли обслуживать свои долговые обязательства, и уровень просроченной задолженности остается очень низким по историческим меркам. В текущей ситуации мы видим возможности для роста кредитных портфелей. Сильная позиция банка по капиталу дает уверенность в том, что мы можем внести свой вклад в развитие жизни и бизнеса Эстонии, особенно в развитие новой, зеленой экономики», - сказал генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп.
К концу марта мобильное приложение Swedbank впервые в странах Балтии насчитывало более двух миллионов уникальных пользователей, 23% из которых, или более 465 000, являются клиентами Swedbank в Эстонии.