Аномальная жара в мире: исследование показывает, какие страны наиболее подвержены риску

Афганистан и Центральная Америка оказались в числе тех, кто подвержен наибольшему риску. Столица КНР Пекин и города Центральной Европы также попали в список. По мнению исследователей, если в этих густонаселенных местах установится рекордная жара, это весьма негативно скажется на миллионах людей.

Ученые утверждают, что экстремальная жара может случиться где угодно

Ученые использовали климатические данные и моделирование, чтобы определить, где в мире наиболее вероятны новые температурные рекорды и где населению грозит наибольшая опасность от аномальной жары.

Они обнаружили, что в период с 1959 по 2021 год «статистически невероятные экстремумы» случились в 31% регионов, которые они анализировали.

При этом не было выявлено никакой определенной закономерности в том, где происходят температурные аномалии. Это означает, что жара может прийти куда угодно.

«Мы видели, как в разных регионах мира это приводило к гибели людей», - говорит соавтор исследования, профессор Бристольского университета Дэнн Митчелл.

«В этой работе мы показываем, что такие аномалии могут произойти где угодно», - говорит Митчелл.

Исследователи также отмечают, что страны, которым еще только предстоит пережить периоды экстремальной жары, подвержены особенно сильному риску. Меры зачастую принимаются только после того, как наступают тяжелые последствия.

Рост населения наряду с ограниченными возможностями систем здравоохранения и энергообеспечения также увеличивают риски.

Где в мире существует наибольший риск экстремальной жары?