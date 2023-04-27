Фото и видео ⟩ Эстонский военный контингент прибыл в Ирак

Вчера подразделение Сил обороны Estcoy-18 вылетело с авиабазы Эмари в Ирак. Эстонские военные примут участие в операции США Inherent Resolve.
Подразделение будет отвечать за охрану базы и особо важных персон, а также действовать в составе сил быстрого реагирования.
«От успешности действий контингента зависит репутация самого подразделения и эстонцев. На роту возложена большая ответственность – она отправляется первой», – отметил во время проводов военных командир Скаутского батальона полковник Ранно Раудсик.
Эстонский контингент сформирован на базе неполной пехотной роты Скаутского батальона Estcoy-18. Также в его состав входят бойцы Сил специальных операций, тыловая часть и штабные офицеры и унтер-офицеры. Первая ротация из 110 военнослужащих отправляется в Ирак на шесть месяцев с разрешения Рийгикогу.
Эстонский контингент сменит голландскую роту на авиабазе Эрбиль, которая располагается в непосредственной близости от международного аэропорта в северной части Ирака. Военнослужащие прибыли на место службы в среду вечером, вскоре они приступят к выполнению своих обязанностей.