Чт, 27.04.2023
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ЧМ по керлингу. Стало известно, с кем сразятся наши спортсмены

rus.postimees.ee
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Харри Лилль и Марие Калдвеэ.
Харри Лилль и Марие Калдвеэ. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня в последней игре подгруппы наши спортсмены Харри Лилль и Марие Калдвеэ уступили Нидерландам, упустив также и возможность пройти сразу в полуфинал.

Сейчас стало известно, с кем сразятся эстонцы в плей-офф. Их соперниками стали норвежские спортсмены.

Наша команда, входящая в подгруппу А, еще вчера обеспечила себе выход в плей-офф, но сегодня был шанс пройти сразу в полуфинал, который не получилось реализовать. В полуфинал вышли канадцы, сумевшие обыграть команду Южной Кореи (7:6).

В подгруппе В в полуфинал прошла Япония, на втором месте команда из США, на троетьем – Норвегия, которая и станет соперницей нашей команды в плей-офф.

Чемпионы мира определятся 29 апреля.

За результатами чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар можно следить ЗДЕСЬ.

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