ЧМ по керлингу. Стало известно, с кем сразятся наши спортсмены

Сейчас стало известно, с кем сразятся эстонцы в плей-офф. Их соперниками стали норвежские спортсмены.

Наша команда, входящая в подгруппу А, еще вчера обеспечила себе выход в плей-офф, но сегодня был шанс пройти сразу в полуфинал, который не получилось реализовать. В полуфинал вышли канадцы, сумевшие обыграть команду Южной Кореи (7:6).

В подгруппе В в полуфинал прошла Япония, на втором месте команда из США, на троетьем – Норвегия, которая и станет соперницей нашей команды в плей-офф.

Чемпионы мира определятся 29 апреля.