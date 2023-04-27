Я не могу поручиться за полную достоверность обнародованных секретных документов России, в которых описываются краткосрочные и долгосрочные планы идеологического и экономического покорения Эстонии. Но после того, как я ознакомилась с материалами, стало ясно одно – ни одной свежей, неожиданной и новаторской идеи в них нет – все эти планы были известны и раньше. Впрочем, это не удивительно, зачем напрягаться интеллектуально, если многие вопросы можно решить грубой силой и агрессией. За примером далеко ходить не надо, пишет депутат Рийгикогу и член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.
Я не знаю, кем составлялись эти документы, но понятно, что авторы даже не потрудились понять психологию живущих в Эстонии людей. Так, судя по предложениям гуманитарного раздела, русскоязычные жители нашей страны рассматриваются как однообразная политически и социально пассивная группа людей со средним интеллектом, которые легко поддаются пропаганде и идеологической обработке. По мнению авторов этого бездарного документа, люди только и ждут, что придут российские пропагандисты под видом условных правозащитников и будут нести им свет, знание и «русский мир».
А критическое мышление у жителей Эстонии есть. Даже те, кто стройными рядами пошли и отдали свои протестные голоса за объединение Koos, тем самым обеспечив реформистам оглушительный успех на выборах, понимают, что они могут смело критиковать правительство и премьера и им ничего за это не будет. Потому что в Эстонии демократия и свобода слова. А вот в России с этим похуже будет – те, кто слишком много выступал, сидят в тюрьме. Так что, гуманитарный раздел секретных документов настолько несостоятелен и провален, что даже странно, зачем он вообще там нужен. Излагать столь затертые и нафталиновые идеи, которые могли бы быть актуальными в начале 90-х, по меньшей мере странно. Это факт заставляет меня усомниться в достоверности этих документов.
А вот то, что касается экономических и планов из политически-военной сферы, то здесь все логично и закономерно. Россия не скрывала и не скрывает, что ее не устраивает расширение НАТО после 1991 года, членство Эстонии в этой организации и она хотела бы откатить все назад. Судя по планам, аккурат к 2030 году – именно к этому году в документах запланировано восстановление эстонско-российских отношений на условиях России. Жаль, что в документе не прописаны конкретные шаги, как именно это должно происходить. Предположу, что авторы документов рассчитывают, что с активным вмешательством России.
Россия также заинтересована в развитии экономических связей со странами-соседями. Здесь нет ничего необычного. В нормальной ситуации в этом были бы заинтересованы все. И я думаю, что если бы Россия много лет назад отказалась от своих имперских устремлений и желанию насаждать всем и вся свои идеологические установки, а взяла бы курс на развитие экономики и по-настоящему добрососедских и партнерских отношений, то все могло бы пойти по-другому. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому в ближайшие годы градус напряжения в нашем регионе не снизится, а будет только расти.