Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Секретные документы России, в которых нет ничего секретного

Я не знаю, кем составлялись эти документы, но понятно, что авторы даже не потрудились понять психологию живущих в Эстонии людей. Так, судя по предложениям гуманитарного раздела, русскоязычные жители нашей страны рассматриваются как однообразная политически и социально пассивная группа людей со средним интеллектом, которые легко поддаются пропаганде и идеологической обработке. По мнению авторов этого бездарного документа, люди только и ждут, что придут российские пропагандисты под видом условных правозащитников и будут нести им свет, знание и «русский мир».

А критическое мышление у жителей Эстонии есть. Даже те, кто стройными рядами пошли и отдали свои протестные голоса за объединение Koos, тем самым обеспечив реформистам оглушительный успех на выборах, понимают, что они могут смело критиковать правительство и премьера и им ничего за это не будет. Потому что в Эстонии демократия и свобода слова. А вот в России с этим похуже будет – те, кто слишком много выступал, сидят в тюрьме. Так что, гуманитарный раздел секретных документов настолько несостоятелен и провален, что даже странно, зачем он вообще там нужен. Излагать столь затертые и нафталиновые идеи, которые могли бы быть актуальными в начале 90-х, по меньшей мере странно. Это факт заставляет меня усомниться в достоверности этих документов.

А вот то, что касается экономических и планов из политически-военной сферы, то здесь все логично и закономерно. Россия не скрывала и не скрывает, что ее не устраивает расширение НАТО после 1991 года, членство Эстонии в этой организации и она хотела бы откатить все назад. Судя по планам, аккурат к 2030 году – именно к этому году в документах запланировано восстановление эстонско-российских отношений на условиях России. Жаль, что в документе не прописаны конкретные шаги, как именно это должно происходить. Предположу, что авторы документов рассчитывают, что с активным вмешательством России.