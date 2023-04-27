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Приговор оглашен: «кремлевский убийца» проведет в тюрьме десять лет

Марко Суурмяги
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Хейго Пийркюла в суде.
Хейго Пийркюла в суде. Фото: Triin Roos, Elu24

Хейго Пийркюла, убивший в квартире на улице Ляэне в Вильянди в октябре прошлого года в ходе совместной пьянки 63-летнего Вяйно, по решению окружного суда отправится за решетку на десять лет.

Согласно обвинению, 3 октября прошлого года около девяти вечера на улице Ляэне в самом большом многоквартирном доме в Вильянди, который местные жители называют Кремлем, Пийркюла с намерением убить несколько раз ударил ножом 63-летнего Вяйно, тем самым он нанес жертве девять резаных и колющих ран, в результате которых Вяйно в тот же вечер скончался в Вильяндиской больнице.

Защитник Хейго Пийркюла подал апелляцию в окружной суд на решение Тартуского уездного суда и попросил смягчить наказание для убийцы. Однако, согласно решению от 25 апреля, вышестоящий суд не изменил решение уездного суда. Адвокат Пийркюла пытался убедить окружной суд в том, что это было спровоцированное убийство и что его клиент находился в состоянии психического возбуждения, но судьи не поверили этой версии.

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