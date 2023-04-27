Приговор оглашен: «кремлевский убийца» проведет в тюрьме десять лет

Согласно обвинению, 3 октября прошлого года около девяти вечера на улице Ляэне в самом большом многоквартирном доме в Вильянди, который местные жители называют Кремлем, Пийркюла с намерением убить несколько раз ударил ножом 63-летнего Вяйно, тем самым он нанес жертве девять резаных и колющих ран, в результате которых Вяйно в тот же вечер скончался в Вильяндиской больнице.