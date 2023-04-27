Столтенберг: членство Финляндии и Швеции позволит легче передвигаться по региону Балтийского моря

«Если мы посмотрим на карту с точки зрения присутствия НАТО, это полностью меняет географию», - сказал Столтенберг литовским журналистам на удаленной пресс-конференции в четверг.

«Теперь, когда Швеция и Финляндия являются членами НАТО, нам будет гораздо легче действовать, наращивать силы, защищать (союзников – прим. BNS) и обеспечивать передвижение в воздухе и на море», - добавил он.

Глава НАТО сказал это, отвечая на вопрос, решает ли членство Швеции и Финляндии в НАТО проблему так называемых мер A2/AD (Anti-access/Area denial), которые Россия развивала в Калининградской области для предотвращения действий вражеских сил на определенной территории.

Альянс обеспокоился этим потенциалом России после аннексии Крыма в 2014 году.

Официальные лица опасались, что в случае конфликта захват Сувалкского коридора - единственной сухопутного участка между странами Балтии и союзниками на границе Литвы и Польши, граничащего с Россией и Беларусью, - помешает прибытию в регион подкрепления НАТО.

В ответ на эту угрозу, сказал Столтенберг, НАТО с тех пор развернула больше сил в самих странах Балтии, проводит тренировки по защите Сувалкского коридора.

По его словам, страны НАТО, граничащие с Балтийским морем, инвестируют в современные истребители пятого поколения. «Это также позволяет защитить Балтийское море в случае необходимости», - сказал генсек НАТО.