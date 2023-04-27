Кино военного времени, снятое детьми: единственный показ в Таллинне

На мероприятии будут демонстрироваться короткометражные фильмы, созданные украинскими подростками, уехавшими после начала войны в Европу или оставшимися в Украине. Они живут в мире, где война уже стала повседневностью. Но это не значит, что сеанс будет состоять из фильмов о войне. Подростки всегда внимательно смотрят вглубь себя и стремятся поведать миру свои уникальные истории. И предлагаемая программа - не исключение.

KiNO course — это программа бесплатных мастерклассов для украинских подростков, мероприятия которой проводятся онлайн, а также очно в Эстонии, Великобритании и Канаде. Миссия программы состоит в том, чтобы у детей была возможность поделиться наиболее актуальными для них проблемами. Кураторы программы исходят из того, что образование в сфере медиа не только дает подросткам военного времени платформу для самореализации, но и предоставляет им технические и коммуникационные навыки, которые пригодятся им в будущем.