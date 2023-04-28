Большое интервью ⟩ «Важно быть человеком». Покинувший пост главы МИД Урмас Рейнсалу подвел итоги и ответил на трудные вопросы

Я думаю, что оно попадет в учебники истории, это выступление президента Зеленского. То, что был найден такой формат, когда он обращался к парламентам. Но ведь он говорил не с парламентами. Истинной целью обращения к парламентам, на самом деле, было стремление вступить в разговор с их народами, чтобы те могли оказать на власть давление или предоставить мандат своим лидерам на большую поддержку Украины.

И в этом смысле, конечно, долг политиков и дипломатов думать и о послевоенном периоде. И, к большому сожалению, до сих пор в крупных западноевропейских странах звучит много рассуждений, ну такой пафос, что, мол, Россия настолько большая, что в России не может быть – такое принижающее, в некотором смысле, отношение, – что Россия не может предложить альтернативу ищущему свое направление авторитаризму и империализму, что это был, так сказать, всего лишь сбой цивилизационной системы общества, который произошел во времена Ельцина, мы помним то самое свободное десятилетие. И будто Россия всегда будет такой, и ее надо понять, – и эти мысли не так уж уникальны даже в нынешнее время.

– Есть ли у эстонского государства стратегический план на случай, если Америка в результате, например, предстоящих президентских выборов закроется, обратится вовнутрь и перестанет так сильно объединять коалицию и, например, защищать наш регион?