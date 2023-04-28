Большое интервью ⟩ «Важно быть человеком». Покинувший пост главы МИД Урмас Рейнсалу подвел итоги и ответил на трудные вопросы

Насколько независима наша внешняя политика и зашла ли Эстония слишком далеко с упреками в адрес союзников насчет недостаточной поддержки Украины? Велика ли вероятность скорого перемирия в Украине и ухода американской мощи из Европы? Покинувший две недели назад пост министра иностранных дел и один из опытнейших эстонских политиков Урмас Рейсалу («Отечество») подробно ответил на вопросы Rus.Postimees.
– Грустно ли было уходить с этой должности?
– Ну конечно, есть какое-то сентиментальное чувство. Всегда, когда переходишь на новую должность. Но, видимо, это у всех людей так. Это река истории, сейчас это очень бурная река, и мы в разных ролях являемся ее частью, будь ты журналист, министр иностранных дел, житель Украины, русский, эстонец, американец... Особенно здесь, для населения Центральной и Восточной Европы нынешние события имеют исторический вес: то, каким будет ход войны, каким станет международное распределение силы, и каким будет практическое осуществление принципов международного права.
– Поговорим о вашей работе министра во время войны. Запад поначалу оставил Украину практически в одиночестве. Джо Байден тогда подчеркнул, что «Джавелины» они отправили, а ничего другого не дадут. Вполне вероятно, что это основывалось на распространенном в кругах западных разведок убеждении, что Украина изнутри слишком слаба. Но в действительности произошло нечто совсем иное – Украина начала крайне интенсивно сражаться. Можем ли мы в этой ситуации говорить, что Запад совершил моральное преступление?
– Да. Я думаю, так и есть. Я думаю, что ответственность или даже вина в том, что чтобы не допустить этой войны, было сделано недостаточно. Ей позволили начаться, не устрашали агрессора достаточно сильно, позволили начаться не просто вторжению, а организации геноцида в современной Европе. Эту вину разделяет вся, скажем так, коллективная элита Запада. И это с моей стороны сейчас не какие-то академические упреки, что, мол, сделали недостаточно, а настоящий, с точки зрения морали, первородный грех, и с этой перспективы было бы честным задаться вопросом, делается ли сегодня достаточно – и ответ будет тоже отрицательным, что нет, делается недостаточно – для поддержки Украины и скорейшего завершения войны.