Новые языковые требования? Рийгикогу принял в производство законопроект

В производство взят инициированный фракцией «Отечества» законопроект о внесении изменений в Закон о языке и Закон об общественном транспорте.

Проект поправок направлен на обновление правовых рамок в языковой сфере с целью укрепления статуса эстонского языка как государственного, а также позиции и заметности эстонского языка в публичном пространстве. Цель изменений - сделать эстонский язык основным языком информирования и общения в обществе.

Наиболее существенные изменения касаются делопроизводства публично-правовых юридических лиц на эстонском языке, регулирования аудиорекламы, использования иностранных торговых марок и запрета на иностранные веб-адреса государственных и муниципальных учреждений, а также языковых требований для лиц, работающих через цифровые платформы.

Содержание поправки к Закону об общественном транспорте заключается в том, чтобы установить требование о знании государственного языка на требуемом уровне для водителей такси в качестве обязательного условия для получения карты обслуживания. Ведущей комиссией назначена комиссия по культуре.