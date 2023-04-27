Прокуратура просит суд продлить срок содержания под стражей Николая Осипенко

Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас обратился к Вирускому уездному суду с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в коррупции предпринимателя и муниципального политика из Ида-Вирумаа Николая Осипенко, пишет ERR.
В Эстонии в рамках досудебного производства подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления первой степени не может находиться под стражей более шести месяцев. Шестимесячный срок содержания под стражей Николая Осипенко истекает в середине следующей недели.
Однако в случае особой сложности или объемности уголовного дела судья предварительного следствия по ходатайству генерального прокурора может продлить срок содержания под стражей.
«Поскольку данное уголовное дело является достаточно объемным, государственный генпрокурор ходатайствовал о продлении срока содержания Осипенко под стражей», – прокомментировала ERR пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Кристийна Кивари.
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