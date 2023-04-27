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Прокуратура просит суд продлить срок содержания под стражей Николая Осипенко

rus.postimees.ee
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Николай Осипенко.
Николай Осипенко. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас обратился к Вирускому уездному суду с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в коррупции предпринимателя и муниципального политика из Ида-Вирумаа Николая Осипенко, пишет ERR.

В Эстонии в рамках досудебного производства подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления первой степени не может находиться под стражей более шести месяцев. Шестимесячный срок содержания под стражей Николая Осипенко истекает в середине следующей недели.

Однако в случае особой сложности или объемности уголовного дела судья предварительного следствия по ходатайству генерального прокурора может продлить срок содержания под стражей.

«Поскольку данное уголовное дело является достаточно объемным, государственный генпрокурор ходатайствовал о продлении срока содержания Осипенко под стражей», – прокомментировала ERR пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Кристийна Кивари.

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