По данным Росстата, промышленное производство в марте выросло на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом, превзойдя ожидания экономистов Bloomberg, прогнозировавших снижение в среднем на 1,4 процента.

Согласно предоставленным данным, рост российского промышленного производства лидирует за счет обрабатывающей промышленности, которая в марте выросла на 6 процентов. Особенно отличилось производство металлических изделий, в том числе оружия и боеприпасов, которое выросло на 30 процентов. Производство компьютеров, электроники и оптики, которые, по мнению экономистов, вероятно, также включают детали для самолетов и ракетных двигателей, выросло на 23 процента.

Производство прочих транспортных средств, к которым относятся боевые машины, самолеты и корабли, за два месяца месяц также увеличилось более чем на 10 процентов.

В то время как военная промышленность в России, кажется, растет, сырьевой сектор – нет. По данным Росстата, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых в марте сократились на 3,6 процента. При этом учреждение не публиковало данных о добыче нефти, что в прошлом делалось каждый раз.

Согласно статистике, рост военного производства России набрал обороты в феврале этого года. По мнению аналитиков, это, вероятно, связано с распоряжением российского правительства об увеличении военных расходов.