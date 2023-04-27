Настоящая революция в финансовом мире – цифровой евро. Что стоит знать?

Тихая революция

Криптовалюты, ведущие свое начало с 2009 года, когда на свет появился легендарный Bitcoin, плотно вошли в нашу жизнь. О них слышали, наверное, все – в том числе и благодаря телефонным мошенникам, активно предлагающим заработать на криптовалютных биржах. Те люди, которые умело пользуются этим инструментом и попали в струю на ранних стадиях, действительно смогли неплохо навариться.

Сейчас этот сектор по разным причинам переживает не самые лучшие времена: по некоторым данным, в 2022 году криптовалютный рынок потерял около 650 млрд долларов капитализации. Плюс государственные структуры разных стран закручивают гайки, пытаясь взять под контроль децентрализованные виртуальные платежи. Тем не менее крипта продолжает быть в топе у тех, кто хочет анонимно перекинуть средства из одной страны в другую, получить донаты, не привлекая внимания фискальных органов, и т. п.