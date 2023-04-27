СМИ: российские пограничники требуют от финнов данные телефонов, с помощью которых можно следить за владельцем

IMEI-код (International Mobile Equipment Identity) - уникальный серийный номер мобильного телефона. С его помощью устройство можно отследить в мобильных сетях. Даже если сменить сим-карту, IMEI-код не поменяется, пишет «Фонтанка».

По словам экспертов, благодаря IMEI-коду российские власти могут следить за перемещениями владельца мобильного, если у них есть доступ к локальным сетям сотовой связи.