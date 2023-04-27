Работники пограничной службы РФ требуют у путешествующих в Россию финнов показать IMEI-код от мобильного телефона, пишут финские СМИ со ссылкой на граждан, которые с этим столкнулись.
СМИ: российские пограничники требуют от финнов данные телефонов, с помощью которых можно следить за владельцем
IMEI-код (International Mobile Equipment Identity) - уникальный серийный номер мобильного телефона. С его помощью устройство можно отследить в мобильных сетях. Даже если сменить сим-карту, IMEI-код не поменяется, пишет «Фонтанка».
По словам экспертов, благодаря IMEI-коду российские власти могут следить за перемещениями владельца мобильного, если у них есть доступ к локальным сетям сотовой связи.
Ранее стало известно, что после вступления Финляндии в НАТО граждан страны начали допрашивать на российской границе, в том числе о месте службы в армии и наличии знакомых в армии Финляндии.
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