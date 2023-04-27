ФОТО ⟩ В Эстонии демонтировали очередной советский памятник

В августе прошлого года управа волости Тори направила комиссии по охране воинских захоронений предложение перезахоронить останки людей, погребенных в воинских захоронениях, расположенных в поселке Тори и деревне Таммисте, переместить надгробные памятники и заменить надгробные плиты в усадебном парке Аре.

По словам специалиста по связям с общественностью волости Тори, от членов общины поступали отзывы, что перезахоронение останков могилы, расположенной в парке усадьбы Аре, не является необходимым. Поэтому надгробие предложили заменить на более скромное и подходящее.

Вчера демонтировали советский памятник в Тори. Новый, более нейтральный надгробный памятник будет установлен в конце этого месяца. Фото: Kristo Niglas

Комиссия по охране воинских захоронений признала воинские захоронения в поселке Тори и деревне Таммисте расположенными в неположенных местах и ​​внесла соответствующее предложение министру обороны. Перезахоронением воинских захоронений занимается Эстонский военный музей. По словам Ваабель, пока неизвестно, когда будут перезахоронены воинские захоронения.