«Новости в 7» за 27 апреля: маховик повышения налогов раскручивается, готовы ли жители Северо-Востока к «зеленому повороту», каким будет налог на автомобили и новая «звезда» эстонской хип-хоп сцены

Сегодня в выпуске:

- Новое правительство продолжает работать в условиях давления со стороны уличных протестов оппозиции. Какие законопроекты уже подписаны, на сколько вырастут акцизы и как с ростом налогов предлагают бороться центристы?

- Так называемый «зеленый поворот» в экономике набирает обороты. Одним из его центров в Эстонии должен стать уезд Ида-Вирумаа. Насколько готовы к очередным болезненным реформам жители региона?

- Автовладельцам в Эстонии нужно начинать готовиться к введению налога на транспортные средства. Сколько и за что придется платить, выяснял наш корреспондент.

- Сфера инфотехнологий требует все большего числа квалифицированных рабочих рук во всем мире, предлагая высокие зарплаты специалистам. Но для юных жителей самых бедных городских кварталов Африки получение навыков программирования означает гораздо больше

- Международная панорама: сколько лет самому старому автомобилю в мире, который смог пройти техосмотр и чем будет заниматься «робот-медуза»

- Отечественная поп-музыка в последние годы берет все новые высоты индустрии, и на хип-хоп сцену выходит все больше интересных и востребованных артистов. С одним из них, рэпером Fenkii, знакомился наш корреспондент.