В пятницу вход в один из эстонских музеев будет бесплатным для всех

«Многие родители взяли на время каникул отпуск, чтобы вместе с детьми открыть для себя что-то новое и интересное, и мы предлагаем завтра для этого хорошую возможность. В нашем музее есть чем заняться всем членам семьи. Здесь можно познакомиться с обитателями эстонских лесов и болот, окунуться в загадочное творчество фотохудожника Пеэтера Лауритса и посмотреть увлекательный фильм «Сон осетра Марии», рассказывающий о жизни Балтийского моря», – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.