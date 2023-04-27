В пятницу вход в один из эстонских музеев будет бесплатным для всех

В эту пятницу, 28 апреля, Эстонский музей природы предлагает бесплатное посещение. Музей работает с 10 до 17 часов.
«Многие родители взяли на время каникул отпуск, чтобы вместе с детьми открыть для себя что-то новое и интересное, и мы предлагаем завтра для этого хорошую возможность. В нашем музее есть чем заняться всем членам семьи. Здесь можно познакомиться с обитателями эстонских лесов и болот, окунуться в загадочное творчество фотохудожника Пеэтера Лауритса и посмотреть увлекательный фильм «Сон осетра Марии», рассказывающий о жизни Балтийского моря», – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.
Кроме постоянных экспозиций и авторской выставки Пеэтера Лауритса «Нечто, связующее всех» в музее сейчас открыта выставка «Иллар Муул – человек с дерева», посвященная жизни и работе исследователя белок-летяг.
Эстонский музей природы (Таллинн, Лай, 29а) предлагает всем посетителям бесплатный вход каждую последнюю пятницу первого месяца квартала. Детям до 8 лет включительно вход в Эстонский музей природы всегда бесплатный.
Дополнительная информация: loodusmuuseum.ee