Профсоюз моряков: судоходство ждет темное будущее; Tallink сокращает недопустимо много

Аукнется это тем, что большинство сокращенных работников больше не вернется в эту компанию. Тем более, что во время пандемии их уже сокращали.

– Как вы себе представляете будущее эстонской судоходной отрасли?

– Будущее очень темное. В новом коалиционном соглашении вообще не уделено внимание мореходству или судоходству. Между тем, эта отрасль формирует 5–7% ВВП и является важной частью экспорта.

В мореходстве конкурируют не только компании, но и государства. У других стран Балтийского моря – более выгодные позиции. В той же Финляндии есть железное правило: 40% грузов должно перевозиться финскими судами, что связано и с безопасностью, и с экономикой.

У нас, к сожалению, на это внимание не обращают.

– Отрасль угасает?

– Похоже на то. В Финляндии и Швеции долгие годы налоги с работодателей моряков практически не берут – работники судов получают нетто-зарплату. При этом для них сохранены и все социальные пособия. Даже в Латвии несколько лет назад сократили налоговую нагрузку на работодателей моряков. Подчеркну, что речь идет о конкуренции государств в сфере мореходства.

– Крупные сокращения на Tallink способны вызвать эффект домино? Если заказы партнерам по представлению смежных услуг будут аннулированы, могут посыпаться и другие фирмы?

– Наверняка! Tallink является большим заказчиком услуг, на него завязаны 260 эстонских предприятий по доставке услуг и товаров. Сокращения могут вызвать эффект домино.