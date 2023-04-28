Профсоюз моряков: судоходство ждет темное будущее; Tallink сокращает недопустимо много

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер.
– Почему вы считаете массовые сокращения на судах Tallink спорным вопросом?
– Четыреста сокращенных мест в одной только Эстонии – это чрезмерно большая цифра. Если даже учитывать, что компания сдаст в аренду два судна – Star и Isabelle, то можно было бы обойтись сокращением 150 человек.
Теперь мы пытаемся выяснить, как работодатель сумеет реорганизовать свою работу настолько, чтобы справиться со всем объемом работ при таких сокращениях в экипажах.
По нашим данным, Tallink на самом деле не собирается увольнять сразу 400 человек. Но даже 300 сокращенных – это много. Лишних людей на судах нет. Оставшимися силами невозможно выполнить тот объем работ, который имеется.
Спрашивается, где здравый смысл? По опыту 2019 года мы знаем, что работники судов постоянно перегружены, они работают на пределе своих возможностей.
– Не хотите ли вы сказать, что, анонсируя массовые сокращения, компания предпринимает попытку оказать давление на правительство?
– Пусть этот вопрос комментирует руководство компании Tallink.
– Нормально ли то, что суда сдаются в аренду без боя за работников?
– Это ненормально. Если работодатель знает, что у него есть обученные опытные сотрудники, которые могут ему понадобиться через полгода или год, их лучше бы не сокращать. Можно даже сдать сотрудников во временную аренду другой фирме. Однако, Tallink пошел по самому простому пути.