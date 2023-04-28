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Профсоюз моряков: судоходство ждет темное будущее; Tallink сокращает недопустимо много

"Отрасль угасает"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Сокращения могут вызвать эффект домино
  • Работников ждет завышенная нагрузка
  • Налоговое бремя душит судоходство

Можно ли было избежать массовых сокращений на судах Tallink? Что пошло не так? Реально ли спасти часть из 500 сокращенных рабочих мест в Эстонии и Латвии? Не вызовут ли столь крупные увольнения эффект домино?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер.

Выдержки из беседы:

– Почему вы считаете массовые сокращения на судах Tallink спорным вопросом?

– Четыреста сокращенных мест в одной только Эстонии – это чрезмерно большая цифра. Если даже учитывать, что компания сдаст в аренду два судна – Star и Isabelle, то можно было бы обойтись сокращением 150 человек.

Теперь мы пытаемся выяснить, как работодатель сумеет реорганизовать свою работу настолько, чтобы справиться со всем объемом работ при таких сокращениях в экипажах.

По нашим данным, Tallink на самом деле не собирается увольнять сразу 400 человек. Но даже 300 сокращенных – это много. Лишних людей на судах нет. Оставшимися силами невозможно выполнить тот объем работ, который имеется.

Спрашивается, где здравый смысл? По опыту 2019 года мы знаем, что работники судов постоянно перегружены, они работают на пределе своих возможностей.

– Не хотите ли вы сказать, что, анонсируя массовые сокращения, компания предпринимает попытку оказать давление на правительство?

– Пусть этот вопрос комментирует руководство компании Tallink.

– Нормально ли то, что суда сдаются в аренду без боя за работников?

– Это ненормально. Если работодатель знает, что у него есть обученные опытные сотрудники, которые могут ему понадобиться через полгода или год, их лучше бы не сокращать. Можно даже сдать сотрудников во временную аренду другой фирме. Однако, Tallink пошел по самому простому пути.

Аукнется это тем, что большинство сокращенных работников больше не вернется в эту компанию. Тем более, что во время пандемии их уже сокращали.

– Как вы себе представляете будущее эстонской судоходной отрасли?

– Будущее очень темное. В новом коалиционном соглашении вообще не уделено внимание мореходству или судоходству. Между тем, эта отрасль формирует 5–7% ВВП и является важной частью экспорта.

В мореходстве конкурируют не только компании, но и государства. У других стран Балтийского моря – более выгодные позиции. В той же Финляндии есть железное правило: 40% грузов должно перевозиться финскими судами, что связано и с безопасностью, и с экономикой.

У нас, к сожалению, на это внимание не обращают.

– Отрасль угасает?

– Похоже на то. В Финляндии и Швеции долгие годы налоги с работодателей моряков практически не берут – работники судов получают нетто-зарплату. При этом для них сохранены и все социальные пособия. Даже в Латвии несколько лет назад сократили налоговую нагрузку на работодателей моряков. Подчеркну, что речь идет о конкуренции государств в сфере мореходства.

– Крупные сокращения на Tallink способны вызвать эффект домино? Если заказы партнерам по представлению смежных услуг будут аннулированы, могут посыпаться и другие фирмы?

– Наверняка! Tallink является большим заказчиком услуг, на него завязаны 260 эстонских предприятий по доставке услуг и товаров. Сокращения могут вызвать эффект домино.

Потеря 400 рабочих мест – это минус 400 000 евро налогов в год для госбюджета.

– Что можно было бы сделать иначе?

– Надо было утвердить временные меры поддержки, которые бы позволили компании Tallink конкурировать с другими, оставаясь под эстонским флагом. В течение трех последних лет социальные налоги можно было платить с более низкого уровня зарплат, как у латышей. Это помогло бы сохранению судоходства под эстонским флагом и позволило избежать сокращений.

– Все ли можно объяснить последствиями пандемии и войны, как это делает Tallink?

– Это сложный вопрос. Видимо, имеет значение и то, что предприятие хочет очень быстро списать долги и стать прибыльным. Если выплачивать по 20 млн евро в квартал и показывать прибыли на бирже, приходится экономить по максимуму, включая расходы на рабочую силу. Оставшимся на борту придется бегать быстрее и работать больше.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: сокращение 500 сотрудников Tallink – спорный вопрос? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand
Студия Postimees: сокращение 500 сотрудников Tallink – спорный вопрос? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Sander Ilvest
  • Почему суда сдаются в аренду без экипажей, т.е. без боя за работников? 
  • Намечается ли перераспределение рынка в Балтийском море?
  • Кто из конкурентов Tallink может усилиться в регионе?
  • Развитие судоходства обернется потерей позиций?
  • Будущее эстонской судоходной отрасли под вопросом?
  • Все ли можно объяснить последствиями пандемии и войны?
  • Что можно изменить в течение двухнедельных консультаций?
  • Могут ли возникнуть трудности у партнеров Tallink?
  • Способны ли такие увольнения вызвать эффект домино? 
  • Скольких рабочих мест это может коснуться?  
  • Что можно было бы сделать иначе?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand 

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