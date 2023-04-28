Можно ли было избежать массовых сокращений на судах Tallink? Что пошло не так? Реально ли спасти часть из 500 сокращенных рабочих мест в Эстонии и Латвии? Не вызовут ли столь крупные увольнения эффект домино?
Студия Postimees: сокращение 500 сотрудников Tallink – спорный вопрос?
14:15 комментирует профсоюз моряков
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер. Смотрите беседу в студии в 14:15!
- Почему суда сдаются в аренду без экипажей, т.е. без боя за работников?
- Намечается ли перераспределение рынка в Балтийском море?
- Кто из конкурентов Tallink может усилиться в регионе?
- Развитие судоходства обернется потерей позиций?
- Будущее эстонской судоходной отрасли под вопросом?
- Все ли можно объяснить последствиями пандемии и войны?
- Что можно изменить в течение двухнедельных консультаций?
- Могут ли возникнуть трудности у партнеров Tallink?
- Способны ли такие увольнения вызвать эффект домино?
- Скольких рабочих мест это может коснуться?
- Что можно было бы сделать иначе?
Ключевые слова