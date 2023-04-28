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Студия Postimees: сокращение 500 сотрудников Tallink – спорный вопрос?

14:15 комментирует профсоюз моряков
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Можно ли было избежать массовых сокращений на судах Tallink? Что пошло не так? Реально ли спасти часть из 500 сокращенных рабочих мест в Эстонии и Латвии? Не вызовут ли столь крупные увольнения эффект домино?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер. Смотрите беседу в студии в 14:15!

  • Почему суда сдаются в аренду без экипажей, т.е. без боя за работников? 
  • Намечается ли перераспределение рынка в Балтийском море?
  • Кто из конкурентов Tallink может усилиться в регионе?
  • Развитие судоходства обернется потерей позиций?
  • Будущее эстонской судоходной отрасли под вопросом?
  • Все ли можно объяснить последствиями пандемии и войны?
  • Что можно изменить в течение двухнедельных консультаций?
  • Могут ли возникнуть трудности у партнеров Tallink?
  • Способны ли такие увольнения вызвать эффект домино? 
  • Скольких рабочих мест это может коснуться?  
  • Что можно было бы сделать иначе?
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