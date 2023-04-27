Россия может депортировать жителей аннексированных территорий, если они не примут гражданство РФ

Документ предполагает, что граждане Украины или обладатели паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны либо стать гражданами России, либо заявить о своем желании этого не делать.

Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами – и, соответственно, могут быть выдворены с территории, которую власти РФ считают российской.