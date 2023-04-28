ЧМ по хоккею. Эстония забросила шайбу японцам, но победить не сумела

На чемпионате мира, который проходит в ледовом холле Тондираба, наша сборная, начавшая с двух побед, накануне проиграла Украине. Второй день подряд эстонцы играли против главных фаворитов и хотя с японской командой наша сборная сражалась достойно, выиграть не получилось.

Уже на седьмой минуте матча Япония повела в счете, гостей вывел вперед играющий в польской Высшей лиге Шигеки Хитосато.

Во втором периоде было забито три шайбы. Джиэй Халлидей увеличил отрыв Японии на пятой минуте, но через 11 секунд Марк Вийтанен забил первый гол эстонской команды. На последних минутах третьего периода Юширо Хирано снова попал в ворота Эстонии.

До конца матча счет оставался прежним 1:3 в пользу гостей.