Статистика: на дорогах Эстонии становится все больше мотоциклов и мопедов

Управляющий портфелем страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс порекомендовал после первой весенней поездки на мотоцикле проверить еще раз состояние, тормоза и фары мотоцикла. «Родителям, чей ребенок ездит на мопеде, рекомендуется проверить не только техническую исправность транспортного средства, но и действие дорожного страхования мопеда, которым пользуется их ребенок. Также тем людям, которые не ездят на транспортном средстве круглый год, следовало бы повторить правила дорожного движения и вспомнить о дорожной вежливости, – сказал Нааритс. – К сожалению, весной люди не только забывают оформить страхование: у некоторых водителей к весне ухудшается навык корректного вождения, и они не всегда считаются с остальными участниками дорожного движения. Независимо от того, участвуем ли мы в дорожном движении в качестве водителя автомобиля, мотоциклиста, пешехода или велосипедиста, мы являемся частью единой экосистемы дорожного движения, поэтому на дорогах будет безопасно в том случае, если мы будем считаться друг с другом и проявлять элементарную вежливость по отношению друг к другу», – сказал Нааритс.