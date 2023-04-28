Статистика: на дорогах Эстонии становится все больше мотоциклов и мопедов

По данным Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), на сегодняшний день застраховано около 21 000 мотоциклов и мопедов. В прошлом году в это время их было на три тысячи меньше. В минувшем году больше всего мотоциклов на дорогах было в августе – тогда действовало более 31 000 договоров дорожного страхования.
По словам члена правления LKF Лаури Потсеппа, наступил сезон мотоциклов и мопедов. «Поскольку на прошедших выходных стояла теплая погода, мотоциклов на дорогах появилось как грибов после дождя. Но наша статистика охватывает застрахованные транспортные средства. К сожалению, примерно два процента людей забывают оформить дорожное страхование, и поэтому рискуют понести большие расходы», – сказал Потсепп и посоветовал проверить действие страхования на сайте LKF.
«Этой весной Фонд дорожного страхования отправил собственникам мотоциклов и мопедов 2383 напоминания о выполнении обязанности заключения договора страхования. Если обязанность заключения договора не будет выполнена, дорожное страхование будет автоматически оформлено в принудительном порядке. Как правило, это обходится гораздо дороже, чем оформление обычного дорожного страхования, – объяснил Потсепп. – Однако более 60 процентов людей, получивших напоминание, заключили договор или удалили транспортное средство из дорожно-транспортного регистра, если они им не пользовались», – добавил он.
Средний годовой платеж в случае заключенных в этом году договоров дорожного страхования мотоциклов и мопедов составил 61 евро, а в прошлом году он составлял 53 евро. При оформлении дорожного страхования стоит сравнить цены с помощью калькулятора дорожного страхования: www.lkf.ee/kalkulaator.
В 2022 году поведение водителей мотоциклов и мопедов обусловило 191 дорожно-транспортное происшествие, средняя сумма ущерба в случае которых составила 2800 евро, а общая сумма ущерба – 535 000 евро. Согласно статистике Департамента транспорта, в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся в прошлом году при участии мотоциклистов, пострадало 118 человек и погибло четыре человека.
Управляющий портфелем страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс порекомендовал после первой весенней поездки на мотоцикле проверить еще раз состояние, тормоза и фары мотоцикла. «Родителям, чей ребенок ездит на мопеде, рекомендуется проверить не только техническую исправность транспортного средства, но и действие дорожного страхования мопеда, которым пользуется их ребенок. Также тем людям, которые не ездят на транспортном средстве круглый год, следовало бы повторить правила дорожного движения и вспомнить о дорожной вежливости, – сказал Нааритс. – К сожалению, весной люди не только забывают оформить страхование: у некоторых водителей к весне ухудшается навык корректного вождения, и они не всегда считаются с остальными участниками дорожного движения. Независимо от того, участвуем ли мы в дорожном движении в качестве водителя автомобиля, мотоциклиста, пешехода или велосипедиста, мы являемся частью единой экосистемы дорожного движения, поэтому на дорогах будет безопасно в том случае, если мы будем считаться друг с другом и проявлять элементарную вежливость по отношению друг к другу», – сказал Нааритс.
По словам Нааритса, практически во всех несчастных случаях, обусловленных поведением мотоциклиста, страдает и его транспортное средство. «Если поведение человека обуславливает дорожно-транспортное происшествие, обязательное дорожное страхование покрывает ущерб пострадавшему лицу, а расходы на ремонт мотоцикла покрывает каско. В случае ERGO средняя сумма ущерба, покрываемого каско мотоцикла, составляет 5147 евро, а самая большая сумма ущерба в прошлом году составила 9000 евро», – сказал Нааритс.
Если случилось дорожно-транспортное происшествие, его можно оформить на странице avarii.lkf.ee.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Бюро зеленой карты в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также LKF организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.