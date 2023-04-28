Галерея ⟩ У Эстонии еще есть шанс пробиться на чемпионат Европы по гандболу

До сих пор Эстония в третьей группе отборочной серии сумела одержать лишь одну победу. Тем самым она находится на третьей позиции, что оставляет возможность бороться за путевку на чемпионат Европы.

Команды уже однажды встречались в этой отборочной серии, и в октябре чехи не оставили эстонцам ни единого шанса. Битва, состоявшаяся накануне в спортзале «Калев», также началась продуктивно для Чехии, и уже через несколько минут Эстония проигрывала 0:5.

На перерыв наша команда шла при проигрышном счете 14:18, но во втором тайме удалось немного выровнять ситуацию. На последних минутах эстонцы, отстававшие уже на семь мячей, устроили бешеный спурт и за три минуты до конца сумели довести почти до ничьей: 29:30.

Тем не менее, чехам на последних минутах повезло больше и финальный счет составил 32:30.

Самыми результативными в эстонской команде были Каспер Леэс и Михкель Лыпп. Со стороны чешской команды отличился Якуб Хрстка.