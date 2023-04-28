Получателей семейных пособий ждет приятный сюрприз

Согласно вступившему в силу 1 февраля Закону о семейных пособиях, задним числом требуется доплатить ставки семейных пособий с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента социального страхования.
Первыми доплаты получают родители, воспитывающие ребенка в одиночку. В течение мая доплату получат многодетные семьи и получатели пособий за первого и второго ребенка.
«Поскольку в январе пособия были выплачены по старым, более низким ставкам, Департамент социального страхования сделает дополнительные перечисления всем получателям семейных пособий за январь. В первую очередь выплаты будут осуществлены родителям-одиночкам», - поясняет руководитель сферы семейных компенсаций Департамента социального страхования Пирьо Кюннапуу.
«Поскольку получателей пособий много, то мы будет производить дополнительные выплаты постепенно. Беспокоиться не стоит многодетным семьям и получателям пособий за первого и второго ребенка, они получат полагающуюся им разницу между ставками самое позднее в течение мая», - добавила она.
Согласно вступившему в силу 1 февраля закону, пособие для родителя-одиночки составляет 80 евро, что по сравнению с прошлым годом больше на 60,82 евро. Этот вид пособия в Эстонии получают почти 10 000 человек. За январь за первого и второго ребенка будут доплачены 20 евро, многодетные семьи с 3-6 детьми получат 350 евро, а семьи, где воспитываются 7 и более детей – 450 евро.