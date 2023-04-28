Получателей семейных пособий ждет приятный сюрприз

Первыми доплаты получают родители, воспитывающие ребенка в одиночку. В течение мая доплату получат многодетные семьи и получатели пособий за первого и второго ребенка.

«Поскольку в январе пособия были выплачены по старым, более низким ставкам, Департамент социального страхования сделает дополнительные перечисления всем получателям семейных пособий за январь. В первую очередь выплаты будут осуществлены родителям-одиночкам», - поясняет руководитель сферы семейных компенсаций Департамента социального страхования Пирьо Кюннапуу.

«Поскольку получателей пособий много, то мы будет производить дополнительные выплаты постепенно. Беспокоиться не стоит многодетным семьям и получателям пособий за первого и второго ребенка, они получат полагающуюся им разницу между ставками самое позднее в течение мая», - добавила она.