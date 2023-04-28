Налоговики обратились к тысячам жителей Эстонии с важным напоминанием

На сегодняшний день было подано 736 000 деклараций, что составляет 97% от их ожидаемого количества, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

На основании поданных деклараций переплаченный подоходный налог был возвращен на сумму 203 млн евро, а доплатить - это можно сделать до 2 октября - придется 63 млн евро.

Из всех поданных деклараций 714 000 или 97% поступили через интернет.