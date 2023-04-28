Налоговики обратились к тысячам жителей Эстонии с важным напоминанием

Налогово-таможенный департамент напоминает, что 2 мая истекает срок подачи деклараций о доходах за прошлый год, пишет Rus.ERR.
На сегодняшний день было подано 736 000 деклараций, что составляет 97% от их ожидаемого количества, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.
На основании поданных деклараций переплаченный подоходный налог был возвращен на сумму 203 млн евро, а доплатить - это можно сделать до 2 октября - придется 63 млн евро.
Из всех поданных деклараций 714 000 или 97% поступили через интернет.
Сейчас департамент все еще ждет еще примерно 30 000 деклараций.