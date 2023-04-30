В преддверии тест-драйва почему-то в голове нарисовалась машина красного или оранжевого цвета. Ведь именно таким мы представляем себе солнечный и теплый юг? Но не тут-то было: машина оказалась, хоть и необычного, но серого цвета. Сам производитель называет данный оттенок «schiste satin», что с французского можно перевести как атласный сланец. И хоть на ощупь этот «сланец» оказался не таким и атласным, визуально – в зависимости от освещения – машина произвела приятное впечатление.