Postimees посетил несколько автомастерских во Львове и его окрестностях и выяснил, по какой цене местные жители готовы ремонтировать или оснащать технику, которую используют украинские бойцы и фронтовые медики на поле боя. Оказалось, что цены на проводимые в Украине под руководством НКО Slava Ukraini автомобильные работы, необходимые для оборудования машин под полевую скорую помощь, могут быть гораздо ниже тех, о которых сообщалось ранее.

Руководитель НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме заявляла, что за каждую из пересобранных в Украине машин скорой помощи они заплатили 3500 евро. Причина, по которой автомобили были собраны и отремонтированы в Украине, заключается в том, что в Эстонии это стоило бы еще дороже. «В Эстонии это обошлось бы в 6500 евро за машину, а там - в 3500 евро», - объяснила Лехтме в недавнем интервью Eesti Päevaleht.