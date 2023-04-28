Банк Эстонии: жители страны изменили свое отношение к кредитам

В то же время, как поясняет Раудсаар, следует учитывать, что рост объемов кредитования в прошлом году был слишком быстрым, пишет Äripäev.

По словам экономиста Банка Эстонии, в последние шесть месяцев на местном рынке кредитования наблюдается некоторое охлаждение.

«Рост объемов кредитования в прошлом году был слишком быстрым, учитывая возможности роста экономики Эстонии, и его небольшое замедление следует лишь приветствовать», – считает Раудсаар.