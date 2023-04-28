Пт, 28.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Банк Эстонии: жители страны изменили свое отношение к кредитам

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Кошелек.
Кошелек. Фото: Aivar Aotäht / Sakala

По словам экономист Банка Эстонии Таави Раудсаара, эстонские предприятия и покупатели жилья берут кредиты более осторожно, нежели год назад, пишет dv.ee.

В то же время, как поясняет Раудсаар, следует учитывать, что рост объемов кредитования в прошлом году был слишком быстрым, пишет Äripäev.

По словам экономиста Банка Эстонии, в последние шесть месяцев на местном рынке кредитования наблюдается некоторое охлаждение.

«Рост объемов кредитования в прошлом году был слишком быстрым, учитывая возможности роста экономики Эстонии, и его небольшое замедление следует лишь приветствовать», – считает Раудсаар.

Если экономические перспективы станут более ясными и процентные ставки стабилизируются, спрос на кредиты и рост объемов кредитования, вероятно, восстановятся, предполагает Раудсаар.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх