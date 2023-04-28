Автомобильный налог на подходе, и несколько дней назад Департамент транспорта призывал людей удалить из регистра непригодные для эксплуатации машины. Новый налог беспокоит владельцев развалюх, но, похоже, пока они не торопятся что-либо предпринимать.
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Жители Эстонии обеспокоены введением автомобильного налога, но все равно оставляют свои развалюхи на парковках
Например, исполнительный директор товарищества по адресу Ляэне, 11 в Китай-городе Марек Трояновский уже более двух лет борется с находящейся поблизости парковкой, на которой уже длительное время стоит несколько драндулетов. Повышение налога на автомобили в следующем году, видимо, не пугает их владельцев.
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