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Жители Эстонии обеспокоены введением автомобильного налога, но все равно оставляют свои развалюхи на парковках

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Автомобиль на парковке по адресу Ляэне, 11.
Автомобиль на парковке по адресу Ляэне, 11. Фото: Kristjan Teedema

Автомобильный налог на подходе, и несколько дней назад Департамент транспорта призывал людей удалить из регистра непригодные для эксплуатации машины. Новый налог беспокоит владельцев развалюх, но, похоже, пока они не торопятся что-либо предпринимать.

Например, исполнительный директор товарищества по адресу Ляэне, 11 в Китай-городе Марек Трояновский уже более двух лет борется с находящейся поблизости парковкой, на которой уже длительное время стоит несколько драндулетов. Повышение налога на автомобили в следующем году, видимо, не пугает их владельцев.

«Это городская земля, то есть самому нельзя ничего трогать, – говорит Трояновский. – В 2024 году Тарту станет культурной столицей Европы. Я бы мог провести экскурсию гостям и показать, как на самом деле живут люди. Такого автохлама в городе еще много».

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