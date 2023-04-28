Жители Эстонии обеспокоены введением автомобильного налога, но все равно оставляют свои развалюхи на парковках

Например, исполнительный директор товарищества по адресу Ляэне, 11 в Китай-городе Марек Трояновский уже более двух лет борется с находящейся поблизости парковкой, на которой уже длительное время стоит несколько драндулетов. Повышение налога на автомобили в следующем году, видимо, не пугает их владельцев.

«Это городская земля, то есть самому нельзя ничего трогать, – говорит Трояновский. – В 2024 году Тарту станет культурной столицей Европы. Я бы мог провести экскурсию гостям и показать, как на самом деле живут люди. Такого автохлама в городе еще много».